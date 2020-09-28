https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577865855.html

Twitter ввел санкции против РИА Новости

Американские соцсети усиливают цензуру: очередной шаг по контролю российского инфополя сделал Twitter — удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T09:33

2020-09-28T09:33

2020-09-28T12:29

телеканал rt

sputnik

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

риа новости

маргарита симоньян

twitter

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Американские соцсети усиливают цензуру: очередной шаг по контролю российского инфополя сделал <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank">Twitter</a> — удалил из поисковой выдачи аккаунт <a href="https://ria.ru/organization_RIA_Novosti/" target="_blank">РИА Новости.</a>Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.В августе руководство сервиса сообщило, что будет маркировать аккаунты СМИ, находящихся под контролем властей. Правда, это относится далеко не ко всем."У "Голоса Америки" или "Радио Свобода" подобной отметки вы не найдете. Зато в личном аккаунте <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Маргариты Симоньян</a> есть пометка "Государственное издание". Это такие равноправие и справедливость. И конечно, правильная "свобода слова", куда же без нее. Просим считать этот пост обращением в <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a>", — добавили в пресс-службе.Санкции Twitter прокомментировал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин."У меня, конечно, нет инсайдеров в Twitter, поэтому даже гадать не стану, за что они ввели цензуру против РИА Новости. Хочу только сказать, что сделали они это террористическим методом. Что называется, без объявления войны. Что я имею в виду. Если речь о нарушении внутренних правил Twitter админами ленты РИА, то в таком случае принято предупреждать о введении санкций и тем более объяснять, за что они введены. А тут просто выкинули из поиска аккаунт крупного информагентства и молчат", — написал он в <a href="https://t.me/webstrangler/763" target="_blank">Telegram-канале</a>.По мнению парламентария, это еще один повод ввести в России обязательные требования по работе с пользователями для всех соцсетей — по примеру Евроcоюза."Хотят работать на нашем рынке, пусть будут вежливы и корректны с нашими гражданами, компаниями и СМИ", — считает Горелкин.

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/mid-1576695897.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/twitter-1576633517.html

kristallovich_r что мешает заблокировать на территории РФ Твиттер и ФБ? 729

wiking7000 а в чем проблема погасить твиттер в России?! 674

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телеканал rt, sputnik, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), риа новости, маргарита симоньян, twitter, в мире