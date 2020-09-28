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Twitter ввел санкции против РИА Новости
Американские соцсети усиливают цензуру: очередной шаг по контролю российского инфополя сделал Twitter — удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:33
2020-09-28T12:29
телеканал rt
sputnik
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
риа новости
маргарита симоньян
twitter
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Американские соцсети усиливают цензуру: очередной шаг по контролю российского инфополя сделал <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank">Twitter</a> — удалил из поисковой выдачи аккаунт <a href="https://ria.ru/organization_RIA_Novosti/" target="_blank">РИА Новости.</a>Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.В августе руководство сервиса сообщило, что будет маркировать аккаунты СМИ, находящихся под контролем властей. Правда, это относится далеко не ко всем."У "Голоса Америки" или "Радио Свобода" подобной отметки вы не найдете. Зато в личном аккаунте <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank" data-auto="true">Маргариты Симоньян</a> есть пометка "Государственное издание". Это такие равноправие и справедливость. И конечно, правильная "свобода слова", куда же без нее. Просим считать этот пост обращением в <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a>", — добавили в пресс-службе.Санкции Twitter прокомментировал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин."У меня, конечно, нет инсайдеров в Twitter, поэтому даже гадать не стану, за что они ввели цензуру против РИА Новости. Хочу только сказать, что сделали они это террористическим методом. Что называется, без объявления войны. Что я имею в виду. Если речь о нарушении внутренних правил Twitter админами ленты РИА, то в таком случае принято предупреждать о введении санкций и тем более объяснять, за что они введены. А тут просто выкинули из поиска аккаунт крупного информагентства и молчат", — написал он в <a href="https://t.me/webstrangler/763" target="_blank">Telegram-канале</a>.По мнению парламентария, это еще один повод ввести в России обязательные требования по работе с пользователями для всех соцсетей — по примеру Евроcоюза."Хотят работать на нашем рынке, пусть будут вежливы и корректны с нашими гражданами, компаниями и СМИ", — считает Горелкин.
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/mid-1576695897.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/twitter-1576633517.html
что мешает заблокировать на территории РФ Твиттер и ФБ?
729
а в чем проблема погасить твиттер в России?!
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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телеканал rt, sputnik, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), риа новости, маргарита симоньян, twitter, в мире

Twitter ввел санкции против РИА Новости

09:33 28.09.2020 (обновлено: 12:29 28.09.2020)
30741
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американские соцсети усиливают цензуру: очередной шаг по контролю российского инфополя сделал Twitter — удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости.
Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 17:26
"Левый взгляд". МИД РФ обратился с просьбой к Facebook и Twitter

"Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения", — заявила пресс-служба МИА "Россия сегодня".

В августе руководство сервиса сообщило, что будет маркировать аккаунты СМИ, находящихся под контролем властей. Правда, это относится далеко не ко всем.
"У "Голоса Америки" или "Радио Свобода" подобной отметки вы не найдете. Зато в личном аккаунте Маргариты Симоньян есть пометка "Государственное издание". Это такие равноправие и справедливость. И конечно, правильная "свобода слова", куда же без нее. Просим считать этот пост обращением в Роскомнадзор", — добавили в пресс-службе.
Санкции Twitter прокомментировал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
"У меня, конечно, нет инсайдеров в Twitter, поэтому даже гадать не стану, за что они ввели цензуру против РИА Новости. Хочу только сказать, что сделали они это террористическим методом. Что называется, без объявления войны. Что я имею в виду. Если речь о нарушении внутренних правил Twitter админами ленты РИА, то в таком случае принято предупреждать о введении санкций и тем более объяснять, за что они введены. А тут просто выкинули из поиска аккаунт крупного информагентства и молчат", — написал он в Telegram-канале.
По мнению парламентария, это еще один повод ввести в России обязательные требования по работе с пользователями для всех соцсетей — по примеру Евроcоюза.
"Хотят работать на нашем рынке, пусть будут вежливы и корректны с нашими гражданами, компаниями и СМИ", — считает Горелкин.
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 15:07
За те же нарушения. Twitter снова удалил пост Трампа
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Телеканал RTSputnikФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РИА НовостиМаргарита СимоньянTwitterВ мире
Популярные комментарии
что мешает заблокировать на территории РФ Твиттер и ФБ?
28 сентября, 09:49
kkristallovich_r
4471831327
а в чем проблема погасить твиттер в России?!
28 сентября, 09:51
wwiking7000
4181621319
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