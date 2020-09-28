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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/samolet-1577917576.html
Азербайджан опроверг сообщение Армении о сбитом самолете
Минобороны Азербайджана опровергло заявление Еревана о сбитом самолете ВВС республики на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T22:50
2020-09-28T23:40
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 28 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> опровергло заявление Еревана о сбитом самолете ВВС республики на линии соприкосновения в Карабахе.В Баку назвали эти сообщения ложью и дезинформацией."Сообщаю, что все авиационные средства азербайджанской Армии в строю и находятся в рабочем состоянии", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник <a href="http://ria.ru/person_Vagif_Dargjakhly/" target="_blank" data-auto="true">Вагиф Даргяхлы</a>.Конфликт в Карабахе вспыхнул в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила, что выходит из состава Азербайджанской ССР. В результате пвооруженных столкновений в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577898907.html
https://ria.ru/20200928/iskandery-1577909939.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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минобороны азербайджана, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан опроверг сообщение Армении о сбитом самолете

22:50 28.09.2020 (обновлено: 23:40 28.09.2020)
5061
© РИА Новости / Владимир АстапковичВоеннослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло заявление Еревана о сбитом самолете ВВС республики на линии соприкосновения в Карабахе.
В Баку назвали эти сообщения ложью и дезинформацией.
"Сообщаю, что все авиационные средства азербайджанской Армии в строю и находятся в рабочем состоянии", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
Азербайджан предпринял танковое наступление в Карабахе - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Конфликт в Карабахе вспыхнул в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила, что выходит из состава Азербайджанской ССР. В результате пвооруженных столкновений в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 18:54Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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14110019
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
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