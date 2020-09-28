https://ria.ru/20200928/samolet-1577915620.html

В Карабахе заявили о сбитом самолете ВВС Азербайджана

Армия обороны Карабаха сбила самолет ВВС Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян в эфире Общественного... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T21:28

2020-09-28T21:28

2020-09-28T23:08

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577894860_0:68:1550:939_1400x0_80_0_0_765efbc7669e9cf406729e23172c9177.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Армия обороны Карабаха сбила самолет ВВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян в эфире <a href="https://www.1tv.am/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Общественного телевидения Армении</a>."Сегодня мы уже можем четко сказать, что сбили самолет противника в районе Мартуни", — сказал он.Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян подтвердила РИА Новости, что карабахские силы сбили азербайджанский самолет.При этом в Минобороны Азербайджана позже назвали эти сведения не соответствующими действительности."Сообщаю, что все авиационные средства азербайджанской Армии в строю и находятся в рабочем состоянии", - заявил РИА Новости начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.Азербайджанская сторона утром 27 сентября заявила об обстреле ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank">Минобороны Армении</a>, в свою очередь, сообщило о "воздушных и ракетных атаках" на Карабах. В Ереване также заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Власти Армении также объявили всеобщую мобилизацию и ввели военное положение в стране. В Азербайджане утвердили военное положение в ряде регионов, объявили частичную мобилизацию, а также ввели комендантский час в стране. Российская сторона призвала Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577914342.html

https://ria.ru/20200928/armeniya-1577914535.html

Damir Aliev значит армяне сбили свой самолет)) обычно так оно и бывает 50

Ayaz Qarabudaqlı Уродливые армяна 14

8

нагорный карабах

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, в мире