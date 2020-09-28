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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/samolet-1577915620.html
В Карабахе заявили о сбитом самолете ВВС Азербайджана
Армия обороны Карабаха сбила самолет ВВС Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян в эфире Общественного... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T21:28
2020-09-28T23:08
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Армия обороны Карабаха сбила самолет ВВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян в эфире <a href="https://www.1tv.am/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Общественного телевидения Армении</a>."Сегодня мы уже можем четко сказать, что сбили самолет противника в районе Мартуни", — сказал он.Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян подтвердила РИА Новости, что карабахские силы сбили азербайджанский самолет.При этом в Минобороны Азербайджана позже назвали эти сведения не соответствующими действительности."Сообщаю, что все авиационные средства азербайджанской Армии в строю и находятся в рабочем состоянии", - заявил РИА Новости начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.Азербайджанская сторона утром 27 сентября заявила об обстреле ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank">Минобороны Армении</a>, в свою очередь, сообщило о "воздушных и ракетных атаках" на Карабах. В Ереване также заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Власти Армении также объявили всеобщую мобилизацию и ввели военное положение в стране. В Азербайджане утвердили военное положение в ряде регионов, объявили частичную мобилизацию, а также ввели комендантский час в стране. Российская сторона призвала Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577914342.html
https://ria.ru/20200928/armeniya-1577914535.html
значит армяне сбили свой самолет)) обычно так оно и бывает
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Уродливые армяна
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нагорный карабах
азербайджан
РИА Новости
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нагорный карабах, азербайджан, в мире

В Карабахе заявили о сбитом самолете ВВС Азербайджана

21:28 28.09.2020 (обновлено: 23:08 28.09.2020)
21502
© Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Минобороны Азербайджана
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Армия обороны Карабаха сбила самолет ВВС Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян в эфире Общественного телевидения Армении.
"Сегодня мы уже можем четко сказать, что сбили самолет противника в районе Мартуни", — сказал он.
Нагорный Карабах. Азербайджанские бойцы на боевых позициях. Июль, 1992 год - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 20:35Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян подтвердила РИА Новости, что карабахские силы сбили азербайджанский самолет.
При этом в Минобороны Азербайджана позже назвали эти сведения не соответствующими действительности.
"Сообщаю, что все авиационные средства азербайджанской Армии в строю и находятся в рабочем состоянии", - заявил РИА Новости начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
Азербайджанская сторона утром 27 сентября заявила об обстреле ВС Армении населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщило о "воздушных и ракетных атаках" на Карабах. В Ереване также заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Власти Армении также объявили всеобщую мобилизацию и ввели военное положение в стране. В Азербайджане утвердили военное положение в ряде регионов, объявили частичную мобилизацию, а также ввели комендантский час в стране.
Российская сторона призвала Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанВ мире
Популярные комментарии
значит армяне сбили свой самолет)) обычно так оно и бывает
28 сентября, 21:32
Damir AlievDamir Aliev
17601026
Уродливые армяна
28 сентября, 22:09
Ayaz QarabudaqlıAyaz Qarabudaqlı
1100012
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