https://ria.ru/20200928/raskopki-1577886405.html

В Крыму нашли два дома и улицу при раскопках античного города

Археологи обнаружили при раскопках наземной части античного города Акра два дома и улицу, относящиеся к римскому времени, сообщает пресс-служба Института... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:57

2020-09-28T13:57

2020-09-28T14:08

туризм

новости - туризм

севастопольский государственный университет

черное море

керченский пролив

открытия - риа наука

российская академия наук

республика крым

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Археологи обнаружили при раскопках наземной части античного города Акра два дома и улицу, относящиеся к римскому времени, сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> (ИИМК РАН).Жилые постройки были найдены при исследованиях территории древнего города, сохранившейся на суше.Исследования в Акре на протяжении 10 лет ведутся совместно с Государственным Эрмитажем и Черноморским центром подводных исследований, с 2020 года к ним также присоединился <a href="http://ria.ru/organization_Sevastopolskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Севастопольский государственный университет</a>.Небольшой портовый город Акра на северо-восточной оконечности мыса, образованного устьем древней безымянной реки и <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченским проливом</a>, основан выходцами из греческих полисов Нимфея или Пантикапея - крупнейших городов Боспорского государства. Акра входила в состав Боспорcкого царства до начала IV века. Территория античного города площадью около 3,5 гектара в настоящее время почти полностью скрыта водами <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>, за исключением небольшого западного участка на песчаной перемычке между морем и озером Яныш. Исследования показали, что Акра, входившая в состав Боспорского царства, представляла собой город, обнесенный крепостной стеной с башнями.

https://ria.ru/20200916/raskopki-1577304253.html

https://ria.ru/20200827/raskopki-1576366827.html

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керченский пролив

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, севастопольский государственный университет, черное море, керченский пролив, открытия - риа наука, российская академия наук, республика крым