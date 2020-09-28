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В Крыму нашли два дома и улицу при раскопках античного города
Археологи обнаружили при раскопках наземной части античного города Акра два дома и улицу, относящиеся к римскому времени, сообщает пресс-служба Института... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:57
2020-09-28T14:08
туризм
новости - туризм
севастопольский государственный университет
черное море
керченский пролив
открытия - риа наука
российская академия наук
республика крым
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Археологи обнаружили при раскопках наземной части античного города Акра два дома и улицу, относящиеся к римскому времени, сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> (ИИМК РАН).Жилые постройки были найдены при исследованиях территории древнего города, сохранившейся на суше.Исследования в Акре на протяжении 10 лет ведутся совместно с Государственным Эрмитажем и Черноморским центром подводных исследований, с 2020 года к ним также присоединился <a href="http://ria.ru/organization_Sevastopolskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Севастопольский государственный университет</a>.Небольшой портовый город Акра на северо-восточной оконечности мыса, образованного устьем древней безымянной реки и <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченским проливом</a>, основан выходцами из греческих полисов Нимфея или Пантикапея - крупнейших городов Боспорского государства. Акра входила в состав Боспорcкого царства до начала IV века. Территория античного города площадью около 3,5 гектара в настоящее время почти полностью скрыта водами <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>, за исключением небольшого западного участка на песчаной перемычке между морем и озером Яныш. Исследования показали, что Акра, входившая в состав Боспорского царства, представляла собой город, обнесенный крепостной стеной с башнями.
https://ria.ru/20200916/raskopki-1577304253.html
https://ria.ru/20200827/raskopki-1576366827.html
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черное море
керченский пролив
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туризм, новости - туризм, севастопольский государственный университет, черное море, керченский пролив, открытия - риа наука, российская академия наук, республика крым

В Крыму нашли два дома и улицу при раскопках античного города

13:57 28.09.2020 (обновлено: 14:08 28.09.2020)
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© Фото : Институт истории материальной культуры РАНРаскопки на территории античного города Акра в Крыму
Раскопки на территории античного города Акра в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : Институт истории материальной культуры РАН
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Археологи обнаружили при раскопках наземной части античного города Акра два дома и улицу, относящиеся к римскому времени, сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН).
Жилые постройки были найдены при исследованиях территории древнего города, сохранившейся на суше.
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"Предполагалось, что мы продолжим подводные археологические раскопки на участке античного жилого дома III века до н.э. Мы планировали также провести стратиграфический раскоп на наземной части города для выяснения характера и хронологии культурных напластований, и тем ценнее первые результаты. Они дают надежду, что сохранившаяся на суше городская территория обширнее, чем мы думали изначально. Создана хорошая перспектива для работ в следующем сезоне," - сказал начальник экспедиции ИИМК РАН, специалист по подводной археологии Сергей Соловьев, слова которого приводятся в сообщении.
Исследования в Акре на протяжении 10 лет ведутся совместно с Государственным Эрмитажем и Черноморским центром подводных исследований, с 2020 года к ним также присоединился Севастопольский государственный университет.
Небольшой портовый город Акра на северо-восточной оконечности мыса, образованного устьем древней безымянной реки и Керченским проливом, основан выходцами из греческих полисов Нимфея или Пантикапея - крупнейших городов Боспорского государства. Акра входила в состав Боспорcкого царства до начала IV века. Территория античного города площадью около 3,5 гектара в настоящее время почти полностью скрыта водами Черного моря, за исключением небольшого западного участка на песчаной перемычке между морем и озером Яныш. Исследования показали, что Акра, входившая в состав Боспорского царства, представляла собой город, обнесенный крепостной стеной с башнями.
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ТуризмНовости - ТуризмСевастопольский государственный университетЧерное мореКерченский проливОткрытия - РИА НаукаРоссийская академия наукРеспублика Крым
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