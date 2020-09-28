В Крыму нашли два дома и улицу при раскопках античного города
13:57 28.09.2020 (обновлено: 14:08 28.09.2020)
15311
© Фото : Институт истории материальной культуры РАНРаскопки на территории античного города Акра в Крыму
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Археологи обнаружили при раскопках наземной части античного города Акра два дома и улицу, относящиеся к римскому времени, сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН).
Жилые постройки были найдены при исследованиях территории древнего города, сохранившейся на суше.
16 сентября, 10:40РИА НаукаАрхеологи нашли ряд позднескифских склепов в Крыму
"Предполагалось, что мы продолжим подводные археологические раскопки на участке античного жилого дома III века до н.э. Мы планировали также провести стратиграфический раскоп на наземной части города для выяснения характера и хронологии культурных напластований, и тем ценнее первые результаты. Они дают надежду, что сохранившаяся на суше городская территория обширнее, чем мы думали изначально. Создана хорошая перспектива для работ в следующем сезоне," - сказал начальник экспедиции ИИМК РАН, специалист по подводной археологии Сергей Соловьев, слова которого приводятся в сообщении.
Исследования в Акре на протяжении 10 лет ведутся совместно с Государственным Эрмитажем и Черноморским центром подводных исследований, с 2020 года к ним также присоединился Севастопольский государственный университет.
Небольшой портовый город Акра на северо-восточной оконечности мыса, образованного устьем древней безымянной реки и Керченским проливом, основан выходцами из греческих полисов Нимфея или Пантикапея - крупнейших городов Боспорского государства. Акра входила в состав Боспорcкого царства до начала IV века. Территория античного города площадью около 3,5 гектара в настоящее время почти полностью скрыта водами Черного моря, за исключением небольшого западного участка на песчаной перемычке между морем и озером Яныш. Исследования показали, что Акра, входившая в состав Боспорского царства, представляла собой город, обнесенный крепостной стеной с башнями.
27 августа, 10:12КультураВ Крыму обнаружили центральную площадь древнего города