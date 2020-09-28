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В Сеуле рассказали, что убитый патрулем чиновник пытался сбежать в КНДР
Южнокорейские военные пришли к выводу, что застреленный северокорейским патрулем в Жёлтом море чиновник из Южной Кореи изначально пытался сбежать в КНДР,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:58
2020-09-28T13:58
желтое море
южная корея
кндр (северная корея)
в мире
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<strong>СЕУЛ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Южнокорейские военные пришли к выводу, что застреленный северокорейским патрулем в <a href="http://ria.ru/location_ZHeltoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Жёлтом море</a> чиновник из <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a> изначально пытался сбежать в КНДР, сообщили в парламенте РК."Я соболезную семье погибшего, но на основании разведданных Южной Кореи и США, полученных из разных источников, информация о побеге его в Северную Корею подтверждается. Разведка американо-южнокорейского альянса использует лучшие в мире способы анализа фактов. Из соображений безопасности граждан и национальных интересов я не могу сообщить больше подробностей об источнике информации", - сообщил на брифинге глава специально сформированного по этому вопросу парламентского комитета депутат Объединенной демократической партии Хван Хи.Он пояснил, что обозначенный вывод был сделан министерством обороны на основании "информации из различных источников", включая не только тот факт, что погибший был в спасательном жилете, оставил свои ботинки на борту инспекционного катера и держался за плавучий предмет, но и другую информацию, в том числе факт диалога между ним и северокорейскими военными.Касательно предположений южнокорейской стороны о том, что КНДР "избавилась от тела", Хван Хи отметил необходимость дальнейшего расследования с сотрудничеством обеих стран."Северная Корея имеет свою позицию, мы сделали первоначальный вывод (о факте избавления от тела – Прим. ред.), исходя из различной развединформации", - заявил депутат.Сотрудник рыболовного контроля министерства океанов и рыболовства Южной Кореи пропал 21 сентября с инспекционного катера во время дежурства недалеко от водной территории Северной Кореи и, как оказалось, позже был найден и застрелен военными КНДР в ее водах. Президент Южной Кореи назвал случай "шокирующим" и потребовал от КНДР объяснений и извинений. КНДР 25 сентября направила Южной Корее послание с разъяснениями инцидента и извинениями, включая сожаления от лидера страны <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ына</a>.Как заявила КНДР, приграничный патруль, вызванный после обнаружения местным рыболовным контролем "нарушителя границы", застрелил мужчину, так как тот не отвечал на вопросы и попытался скрыться. Ход событий, представленный северокорейской стороной, несколько отличается от данных разведки Юга, в связи с чем <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеул</a> запросил у <a href="http://ria.ru/location_Pyongyang/" target="_blank" data-auto="true">Пхеньяна</a> совместное расследование.
https://ria.ru/20200928/chinovnik-1577868403.html
https://ria.ru/20200925/chinovnik-1577742922.html
желтое море
южная корея
кндр (северная корея)
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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желтое море, южная корея, кндр (северная корея), в мире

В Сеуле рассказали, что убитый патрулем чиновник пытался сбежать в КНДР

13:58 28.09.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonЮжнокорейский корабль береговой охраны и морской патруль военно-морского флота
Южнокорейский корабль береговой охраны и морской патруль военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© AP Photo / Ahn Young-joon
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 28 сен – РИА Новости. Южнокорейские военные пришли к выводу, что застреленный северокорейским патрулем в Жёлтом море чиновник из Южной Кореи изначально пытался сбежать в КНДР, сообщили в парламенте РК.
"Я соболезную семье погибшего, но на основании разведданных Южной Кореи и США, полученных из разных источников, информация о побеге его в Северную Корею подтверждается. Разведка американо-южнокорейского альянса использует лучшие в мире способы анализа фактов. Из соображений безопасности граждан и национальных интересов я не могу сообщить больше подробностей об источнике информации", - сообщил на брифинге глава специально сформированного по этому вопросу парламентского комитета депутат Объединенной демократической партии Хван Хи.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции после крушения туристического катера в Будапеште. 30 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 10:21
Глава Южной Кореи извинился за инцидент с убийством чиновника в КНДР
Он пояснил, что обозначенный вывод был сделан министерством обороны на основании "информации из различных источников", включая не только тот факт, что погибший был в спасательном жилете, оставил свои ботинки на борту инспекционного катера и держался за плавучий предмет, но и другую информацию, в том числе факт диалога между ним и северокорейскими военными.
Касательно предположений южнокорейской стороны о том, что КНДР "избавилась от тела", Хван Хи отметил необходимость дальнейшего расследования с сотрудничеством обеих стран.
"Северная Корея имеет свою позицию, мы сделали первоначальный вывод (о факте избавления от тела – Прим. ред.), исходя из различной развединформации", - заявил депутат.
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 09:40
В КНДР рассказали подробности убийства южнокорейского чиновника
Сотрудник рыболовного контроля министерства океанов и рыболовства Южной Кореи пропал 21 сентября с инспекционного катера во время дежурства недалеко от водной территории Северной Кореи и, как оказалось, позже был найден и застрелен военными КНДР в ее водах. Президент Южной Кореи назвал случай "шокирующим" и потребовал от КНДР объяснений и извинений. КНДР 25 сентября направила Южной Корее послание с разъяснениями инцидента и извинениями, включая сожаления от лидера страны Ким Чен Ына.
Как заявила КНДР, приграничный патруль, вызванный после обнаружения местным рыболовным контролем "нарушителя границы", застрелил мужчину, так как тот не отвечал на вопросы и попытался скрыться. Ход событий, представленный северокорейской стороной, несколько отличается от данных разведки Юга, в связи с чем Сеул запросил у Пхеньяна совместное расследование.
252010
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Желтое мореЮжная КореяКНДР (Северная Корея)В мире
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