https://ria.ru/20200928/plato-1577878275.html

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

Постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:29

2020-09-28T12:29

2020-09-28T12:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Maleev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Малеев</a>.По мнению академика, вводить дополнительные ограничения по коронавирусу сейчас не нужно. Однако он напомнил об уже озвученных рекомендациях, таких как перевод сотрудников на удаленную работу и самоизоляция для пожилых людей."Я думаю, что усилят штрафы за нарушение правил профилактики, как, например, отсутствие масок в общественных местах. Вероятно, будет вводиться единичный карантин в классах, какие-то такие меры будут", — добавил Малеев.Он также сообщил, что Роспотребнадзор разработал около 400 методических рекомендаций для производств, культурных организаций и образовательных учреждений, в которых специалисты предусмотрели все меры и учли прирост новых заразившихся.По последним данным, с начала марта в России выявили 1 159 573 случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Более 20,3 тысячи пациентов с коронавирусом скончались, почти 946 тысячам удалось победить инфекцию. За последние сутки зарегистрировали 8135 новых заболевших: больше всего в Москве (2217 случаев, хотя еще в четверг этот показатель был вдвое ниже). На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе усложняется. Он попросил крупнейшие московские компании перевести сотрудников на удаленку "без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей". Пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали по возможности взять больничный или отпуск, не выходить лишний раз на улицу и избегать лишних контактов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577777071.html

https://ria.ru/20200924/vtorayavolna-1577696580.html

Антивирус На какое по счету плато они хотят выйти?) А завязывать с клоунадой они не собираются? 603

Антивирус Я не вижу, чтобы кто то умер от этого псевдовируса. Мои знакомые умирают от онкологии и инфарктов. 547

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество