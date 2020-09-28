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В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу
Постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:29
2020-09-28T12:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Maleev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Малеев</a>.По мнению академика, вводить дополнительные ограничения по коронавирусу сейчас не нужно. Однако он напомнил об уже озвученных рекомендациях, таких как перевод сотрудников на удаленную работу и самоизоляция для пожилых людей."Я думаю, что усилят штрафы за нарушение правил профилактики, как, например, отсутствие масок в общественных местах. Вероятно, будет вводиться единичный карантин в классах, какие-то такие меры будут", — добавил Малеев.Он также сообщил, что Роспотребнадзор разработал около 400 методических рекомендаций для производств, культурных организаций и образовательных учреждений, в которых специалисты предусмотрели все меры и учли прирост новых заразившихся.По последним данным, с начала марта в России выявили 1 159 573 случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Более 20,3 тысячи пациентов с коронавирусом скончались, почти 946 тысячам удалось победить инфекцию. За последние сутки зарегистрировали 8135 новых заболевших: больше всего в Москве (2217 случаев, хотя еще в четверг этот показатель был вдвое ниже). На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе усложняется. Он попросил крупнейшие московские компании перевести сотрудников на удаленку "без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей". Пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали по возможности взять больничный или отпуск, не выходить лишний раз на улицу и избегать лишних контактов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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На какое по счету плато они хотят выйти?) А завязывать с клоунадой они не собираются?
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Я не вижу, чтобы кто то умер от этого псевдовируса. Мои знакомые умирают от онкологии и инфарктов.
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

12:29 28.09.2020 (обновлено: 12:54 28.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

"Сейчас заболеваемость еще немного вырастет, и мы подойдем к плато, а потом начнется постепенное снижения, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение", — отметил он.

По мнению академика, вводить дополнительные ограничения по коронавирусу сейчас не нужно. Однако он напомнил об уже озвученных рекомендациях, таких как перевод сотрудников на удаленную работу и самоизоляция для пожилых людей.
"Я думаю, что усилят штрафы за нарушение правил профилактики, как, например, отсутствие масок в общественных местах. Вероятно, будет вводиться единичный карантин в классах, какие-то такие меры будут", — добавил Малеев.
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Он также сообщил, что Роспотребнадзор разработал около 400 методических рекомендаций для производств, культурных организаций и образовательных учреждений, в которых специалисты предусмотрели все меры и учли прирост новых заразившихся.
По последним данным, с начала марта в России выявили 1 159 573 случая COVID-19. Более 20,3 тысячи пациентов с коронавирусом скончались, почти 946 тысячам удалось победить инфекцию. За последние сутки зарегистрировали 8135 новых заболевших: больше всего в Москве (2217 случаев, хотя еще в четверг этот показатель был вдвое ниже).
На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе усложняется. Он попросил крупнейшие московские компании перевести сотрудников на удаленку "без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей". Пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали по возможности взять больничный или отпуск, не выходить лишний раз на улицу и избегать лишних контактов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
На какое по счету плато они хотят выйти?) А завязывать с клоунадой они не собираются?
28 сентября, 13:18
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165922065
Я не вижу, чтобы кто то умер от этого псевдовируса. Мои знакомые умирают от онкологии и инфарктов.
28 сентября, 13:23
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