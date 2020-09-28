https://ria.ru/20200928/peterburg-1577898640.html
Источник сообщил о задержании в Петербурге муниципального депутата
Муниципальный депутат поселка Комарово Курортного района Петербурга задержан по подозрению в убийстве жены, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:39
2020-09-28T16:39
2020-09-28T16:39
курортный район
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Муниципальный депутат поселка Комарово <a href="http://ria.ru/location_Kurortnyjj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Курортного района</a> <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> задержан по подозрению в убийстве жены, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Муниципальный депутат Комарово задержан. Он подозревается в убийстве своей супруги", - сказал источник.По его словам, подозреваемый прятался от сотрудников правоохранительных органов в кустах недалеко от своего дома.
https://ria.ru/20200909/ubiystvo-1576983078.html
1
курортный район
санкт-петербург
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курортный район, санкт-петербург, происшествия