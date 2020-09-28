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https://ria.ru/20200928/obuchenie-1577888532.html
Учителя смогут получить методическую поддержку по теме ВОВ
Методическую поддержку по тематике Великой Отечественной войны смогут получить педагоги в 2020-2021 годах, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:03
2020-09-28T15:03
союзное государство
россия
великая отечественная война (1941-1945)
белоруссия
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Методическую поддержку по тематике <a href="https://ria.ru/event_Velikaja_otechestvennaja_vojjna" target="_blank">Великой Отечественной войны</a> смогут получить педагоги в 2020-2021 годах, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.По словам замминистра, министерством совместно с ассоциацией Российского исторического общества и группой компаний "Просвещение" организовано проведение международного конкурса методических разработок "Уроки победы".Он направлен на разработку новых методик и практик патриотического воспитания и обучения в школах, рост профессионального мастерства педагогов. В региональном этапе конкурса приняли участие более 15 тысяч педагогов из всех субъектов РФ, а также из 27 стран. Финал запланирован на октябрь в онлайн-формате.
https://ria.ru/20200729/1575114838.html
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россия, великая отечественная война (1941-1945), белоруссия, общество

Учителя смогут получить методическую поддержку по теме ВОВ

15:03 28.09.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУченицы гимназии №4 во время "Всероссийского единого урока Победы"
Ученицы гимназии №4 во время Всероссийского единого урока Победы - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Методическую поддержку по тематике Великой Отечественной войны смогут получить педагоги в 2020-2021 годах, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
"В 2020-2021 годах запланировано также оказание методической поддержки педагогам, проведение тематических курсов повышения квалификации для педагогов по тематике Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - сказал он на VII Форуме регионов Белоруссии и России.
По словам замминистра, министерством совместно с ассоциацией Российского исторического общества и группой компаний "Просвещение" организовано проведение международного конкурса методических разработок "Уроки победы".
Он направлен на разработку новых методик и практик патриотического воспитания и обучения в школах, рост профессионального мастерства педагогов. В региональном этапе конкурса приняли участие более 15 тысяч педагогов из всех субъектов РФ, а также из 27 стран. Финал запланирован на октябрь в онлайн-формате.
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
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Союзное государствоРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)БелоруссияОбщество
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