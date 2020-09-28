https://ria.ru/20200928/obuchenie-1577888532.html

Учителя смогут получить методическую поддержку по теме ВОВ

Методическую поддержку по тематике Великой Отечественной войны смогут получить педагоги в 2020-2021 годах, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T15:03

2020-09-28T15:03

2020-09-28T15:03

союзное государство

россия

великая отечественная война (1941-1945)

белоруссия

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Методическую поддержку по тематике <a href="https://ria.ru/event_Velikaja_otechestvennaja_vojjna" target="_blank">Великой Отечественной войны</a> смогут получить педагоги в 2020-2021 годах, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.По словам замминистра, министерством совместно с ассоциацией Российского исторического общества и группой компаний "Просвещение" организовано проведение международного конкурса методических разработок "Уроки победы".Он направлен на разработку новых методик и практик патриотического воспитания и обучения в школах, рост профессионального мастерства педагогов. В региональном этапе конкурса приняли участие более 15 тысяч педагогов из всех субъектов РФ, а также из 27 стран. Финал запланирован на октябрь в онлайн-формате.

https://ria.ru/20200729/1575114838.html

россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великая отечественная война (1941-1945), белоруссия, общество