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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/obstrel-1577862640.html
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле у линии соприкосновения
Минобороны Азербайджана заявляет, что ВС Армении ведут обстрел города Тертер в карабахском направлении у линии соприкосновения. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T07:27
2020-09-28T07:27
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
обсе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
в мире
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<strong>БАКУ, 28 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявляет, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ведут обстрел города Тертер в карабахском направлении у линии соприкосновения."28 сентября с утра армянские вооруженные силы подвергают обстрелу город Тертер. Руководство министерства обороны в последний раз предупреждает противника, что нами будут предприняты адекватные ответные меры против него", - заявили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.Там заявили также об уничтожении двух танков ВС Армении, видео операции размещено на сайте военного ведомства. "В результате шагов, предпринятых с целью предотвращения активной боевой деятельности противника, еще два танка Вооруженных сил Армении были уничтожены точным огнем наших подразделений", - сообщили в пресс-службе ведомства.В воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577861896.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
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минобороны азербайджана, обсе, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, в мире

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле у линии соприкосновения

07:27 28.09.2020
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© РИА Новости / PAN Photo / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / PAN Photo
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БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет, что ВС Армении ведут обстрел города Тертер в карабахском направлении у линии соприкосновения.
"28 сентября с утра армянские вооруженные силы подвергают обстрелу город Тертер. Руководство министерства обороны в последний раз предупреждает противника, что нами будут предприняты адекватные ответные меры против него", - заявили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.
Там заявили также об уничтожении двух танков ВС Армении, видео операции размещено на сайте военного ведомства. "В результате шагов, предпринятых с целью предотвращения активной боевой деятельности противника, еще два танка Вооруженных сил Армении были уничтожены точным огнем наших подразделений", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Армянский солдат в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 05:09Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Азербайджан заявил о 550 погибших армянских военных в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаОБСЕНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанВ мире
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