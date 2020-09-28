https://ria.ru/20200928/obstrel-1577862640.html

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле у линии соприкосновения

Минобороны Азербайджана заявляет, что ВС Армении ведут обстрел города Тертер в карабахском направлении у линии соприкосновения. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T07:27

2020-09-28T07:27

2020-09-28T07:27

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

обсе

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

в мире

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<strong>БАКУ, 28 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявляет, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ведут обстрел города Тертер в карабахском направлении у линии соприкосновения."28 сентября с утра армянские вооруженные силы подвергают обстрелу город Тертер. Руководство министерства обороны в последний раз предупреждает противника, что нами будут предприняты адекватные ответные меры против него", - заявили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.Там заявили также об уничтожении двух танков ВС Армении, видео операции размещено на сайте военного ведомства. "В результате шагов, предпринятых с целью предотвращения активной боевой деятельности противника, еще два танка Вооруженных сил Армении были уничтожены точным огнем наших подразделений", - сообщили в пресс-службе ведомства.В воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577861896.html

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азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, обсе, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, в мире