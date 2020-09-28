https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577916275.html

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T21:52

2020-09-28T21:52

2020-09-28T22:43

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

франция

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сент - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон."Германия должна представить свои доказательства и допустить российских врачей к совместной работе", - сказал Камбон в интервью газете "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>", говоря о ситуации с Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577884166.html

https://ria.ru/20200926/novichok-1577806156.html

Кузьма Кузьмич Германия на это не пойдет. Так как их специалисты, на бумаге могут представить лишь просроченный мельдоний. А идентифицировать боярышник не научилась пока ни одна лаборатория запада. 61

Я Крут Вот это поворот..) 26

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россия

франция

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, франция, германия, в мире