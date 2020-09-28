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https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577916275.html
Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному
Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T21:52
2020-09-28T22:43
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
франция
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сент - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон."Германия должна представить свои доказательства и допустить российских врачей к совместной работе", - сказал Камбон в интервью газете "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>", говоря о ситуации с Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577884166.html
https://ria.ru/20200926/novichok-1577806156.html
Германия на это не пойдет. Так как их специалисты, на бумаге могут представить лишь просроченный мельдоний. А идентифицировать боярышник не научилась пока ни одна лаборатория запада.
61
Вот это поворот..)
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россия
франция
германия
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, франция, германия, в мире

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

21:52 28.09.2020 (обновлено: 22:43 28.09.2020)
20897
© РИА Новости / Евгений ОдиноковАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сент - РИА Новости. Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
"Германия должна представить свои доказательства и допустить российских врачей к совместной работе", - сказал Камбон в интервью газете "Коммерсант", говоря о ситуации с Навальным.
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 13:31
В Кремле прокомментировали визит Меркель в клинику к Навальному
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 10:57
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203308034
Обсудить12
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйФранцияГерманияВ мире
Популярные комментарии
Германия на это не пойдет. Так как их специалисты, на бумаге могут представить лишь просроченный мельдоний. А идентифицировать боярышник не научилась пока ни одна лаборатория запада.
28 сентября, 22:02
Кузьма КузьмичКузьма Кузьмич
25280116
Вот это поворот..)
28 сентября, 21:55
ЯКЯ Крут
1582001
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