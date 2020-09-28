https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577906872.html

В Берлине отказались афишировать поступление запроса России о Навальном

В управлении сената Берлина прокомментировали второй запрос России о предоставлении правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:08

2020-09-28T18:08

2020-09-28T18:27

россия

алексей навальный

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577438509_0:0:3330:1873_1400x0_80_0_0_641d7a44adf29c9699c564f1e0d8ca97.jpg

<strong>БЕРЛИН, 28 сен — РИА Новости.</strong> В управлении сената Берлина прокомментировали второй запрос России о предоставлении правовой помощи по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>."У нас нет причин сомневаться в том, что этот запрос был отослан нам, если об этом заявили в Минюсте ФРГ", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.При этом агентству заявили, что не хотят афишировать получение документа, чтобы избежать "путаницы и спекуляций", как это было при получении первого запроса о правовой помощи от России (тогда об обращении написали в официальном твиттер-аккаунте генпрокуратуры Берлина).Ранее в управлении сената Берлина по вопросам юстиции РИА Новости рассказали, что решение о возбуждении дела об инциденте с Навальным в Германии еще не приняли. Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа Навального выписали из стационара.

https://ria.ru/20200926/novichok-1577806156.html

https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577884166.html

https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577791825.html

Sergej Vox Пусть Алёшка там останется на вечность,предателю там и место 61

Александр А почему Кремль не хочет осмотреться, вокруг себя конечно... 15

29

россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, германия, в мире