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https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577906872.html
В Берлине отказались афишировать поступление запроса России о Навальном
В управлении сената Берлина прокомментировали второй запрос России о предоставлении правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T18:08
2020-09-28T18:27
россия
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 28 сен — РИА Новости.</strong> В управлении сената Берлина прокомментировали второй запрос России о предоставлении правовой помощи по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>."У нас нет причин сомневаться в том, что этот запрос был отослан нам, если об этом заявили в Минюсте ФРГ", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.При этом агентству заявили, что не хотят афишировать получение документа, чтобы избежать "путаницы и спекуляций", как это было при получении первого запроса о правовой помощи от России (тогда об обращении написали в официальном твиттер-аккаунте генпрокуратуры Берлина).Ранее в управлении сената Берлина по вопросам юстиции РИА Новости рассказали, что решение о возбуждении дела об инциденте с Навальным в Германии еще не приняли. Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа Навального выписали из стационара.
https://ria.ru/20200926/novichok-1577806156.html
https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577884166.html
https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577791825.html
Пусть Алёшка там останется на вечность,предателю там и место
61
А почему Кремль не хочет осмотреться, вокруг себя конечно...
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россия
германия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
россия, алексей навальный, германия, в мире

В Берлине отказались афишировать поступление запроса России о Навальном

18:08 28.09.2020 (обновлено: 18:27 28.09.2020)
7700
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 сен — РИА Новости. В управлении сената Берлина прокомментировали второй запрос России о предоставлении правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным.
"У нас нет причин сомневаться в том, что этот запрос был отослан нам, если об этом заявили в Минюсте ФРГ", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.
При этом агентству заявили, что не хотят афишировать получение документа, чтобы избежать "путаницы и спекуляций", как это было при получении первого запроса о правовой помощи от России (тогда об обращении написали в официальном твиттер-аккаунте генпрокуратуры Берлина).

"Мы не хотели бы продолжать это делать. Это приводит к путанице и спекуляциям. Мы не будем в дальнейшем столь активно информировать о запросах о правовой помощи", — добавили в пресс-службе.

Ранее в управлении сената Берлина по вопросам юстиции РИА Новости рассказали, что решение о возбуждении дела об инциденте с Навальным в Германии еще не приняли.
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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Инцидент с Алексеем Навальным

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.
Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".
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Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа Навального выписали из стационара.
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Обсудить29
РоссияАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Пусть Алёшка там останется на вечность,предателю там и место
28 сентября, 19:27
Sergej VoxSergej Vox
5610004
А почему Кремль не хочет осмотреться, вокруг себя конечно...
28 сентября, 18:40
АлександрАлександр
2000013
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