https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577898818.html

В бундестаге объяснили отказ создавать с Госдумой группу по Навальному

Перспектив для создания совместной с РФ группы по ситуации с Алексеем Навальным нет из-за "политического климата в ФРГ", заявил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:42

2020-09-28T16:42

2020-09-28T16:42

россия

клаус эрнст

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

бундестаг германии

генеральная прокуратура рф

германия

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<strong>БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости.</strong> Перспектив для создания совместной с РФ группы по ситуации с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексеем Навальным</a> нет из-за "политического климата в ФРГ", заявил РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике <a href="https://ria.ru/person_klaus-ernst" target="_blank">Клаус Эрнст</a>.Он добавил, что германские и российские парламентарии "должны продолжать говорить на всех уровнях, особенно в сферах бизнеса, науки и культуры", чтобы снова стабилизировать сотрудничество между странами и, "несмотря на все невзгоды, продолжать придерживаться умного подхода из прошлого, который привел к примирению и пониманию" между народами Германии и России.Ранее комиссия <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне направила президенту бундестага Вольфгангу Шойбле обращение с предложением создать совместную рабочую группу для парламентского контроля за ходом расследования инцидента с Навальным, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении отмечается, что массированная дезинформационная кампания по поводу якобы преднамеренного отравления Россией Навального носит спланированный характер и причиняет ущерб развитию отношений двух стран. В бундестаге не стали комментировать РИА Новости идею Госдумы о рабочей группе по ситуации с Навальным, сославшись на конфиденциальность переписки.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_" target="_blank">ОЗХО</a> по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан 22 сентября из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577893108.html

https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577881368.html

Лето Господне "Перспектив нет из-за политического климата в ФРГ". И вот ведь беда: до сих пор этот климат дядя Сэм определяет. А восстать боязно. Кишка тонка. 18

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россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, клаус эрнст, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, бундестаг германии, генеральная прокуратура рф, германия, в мире