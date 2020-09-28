https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577897676.html

В бундестаге заявили о возможности прояснить ситуацию с Навальным

Лечение российского оппозиционера Алексея Навального в Берлине и провоз подозрительной бутылки позволили ФРГ получить результаты расследования, которые должны... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:22

2020-09-28T16:22

2020-09-28T17:16

клаус эрнст

следственный комитет россии (ск рф)

алексей навальный

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германия

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости.</strong> Лечение российского оппозиционера<a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank"> Алексея Навального</a> в Берлине и провоз подозрительной бутылки позволили ФРГ получить результаты расследования, которые должны быть предоставлены российским властям, заявил РИА Новости глава комитета <a href="https://ria.ru/organization_Bundestag_Germanii" target="_blank">Бундестага</a> по экономике и энергетике <a href="https://ria.ru/person_klaus-ernst" target="_blank">Клаус Эрнст.</a>В бундестаге занимаются делом Алексея Навального, задействован парламентский орган по контролю за спецслужбами ФРГ, продолжил Клаус Эрнст."Делом Навального занимается парламентский контрольный орган, орган бундестага Германии по контролю за федеральными спецслужбами. Он собирается непублично, как и соответствующие органы в России, и не информирует других членов бундестага подробно о своей работе", - сказал Эрнст.Вопрос о возбуждении в ФРГ дела об инциденте с Алексеем Навальным в настоящий момент еще не решен, заявили ранее РИА Новости в управлении сената Берлина по вопросам юстиции. Ранее генпрокуратура Берлина подтвердила, что получила от управления сената Берлина по вопросам юстиции запрос для оказания юридической помощи РФ и для получения информации о состоянии здоровья Навального с его согласия, направленный ранее генпрокуратурой России.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju" target="_blank">ОЗХО</a> по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан 22 сентября из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.Ранее сторонники Навального заявили об обнаружении следов от якобы отравляющего вещества типа "Новичок" на бутылке воды, из которой мог пить оппозиционер.

https://ria.ru/20200914/ekonomika-1577228408.html

https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577884166.html

https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577893108.html

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германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клаус эрнст, следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, бундестаг германии, германия, берлин (город), в мире