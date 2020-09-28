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https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577884295.html
Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель действительно навестила Алексея Навального во время лечения в берлинской клинике Шарите, заявил официальный представитель... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:49
2020-09-28T18:54
госпитализация алексея навального
штеффен зайберт
алексей навальный
ангела меркель
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> действительно навестила <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> во время лечения в берлинской клинике Шарите, заявил официальный представитель немецкого правительства <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank">Штеффен Зайберт</a>.О визите канцлера в больницу сообщил еженедельник <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a>. При этом в материале говорилось, что Меркель посетила блогера "в условиях полной секретности".Зайберт отметил, что это была не тайная встреча, а частный визит, беседа же носила доверительный характер.Сам Навальный также считает, что встречу нельзя назвать тайной."Скорее, частная встреча и разговор с семьей", — написал он в <a href="https://twitter.com/navalny/status/1310485557781442565" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>, выразив признательность канцлеру за визит."Недружественный шаг"Посещение Меркель Навального в клинике прокомментировал бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ordzhonikidze/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Орджоникидзе</a>."Когда проходит официальный визит государственного деятеля в другую страну — многие западные партнеры встречаются с оппозицией. Мы на это смотрим нормально, но тут совершенно другая ситуация &lt;...&gt; Это недружественный шаг. Меркель прекрасно сама все понимает, она опытный политик. Такого рода вещи делаются, чтобы ущемить Россию в политическом плане, чтобы сделать из Навального героя-мученика", — сказал он РИА Новости. Орджоникидзе также предположил, что Навального могли тайно посещать и многие другие лидеры, не только Меркель. А канцлер Германии, по его мнению, в ходе встречи могла проинструктировать Навального, как ему действовать дальше.Ситуация с НавальнымАлексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, в клинику "Шарите". Через несколько дней власти Германии заявили, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции, исследование по запросу Берлина проводит и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a>.Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия же в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.Седьмого сентября блогера вывели из комы, а 22-го выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577746047.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/merkel-1577869831.html
https://ria.ru/20200926/novichok-1577800343.html
Наверное очередную дозу принесла, а Леха вдруг подсел на "Новичек."
84
Ооооооо, а Новичок в это время видимо куда то отшел.
79
44
берлин (город)
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, штеффен зайберт, алексей навальный, ангела меркель, берлин (город), в мире

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

13:49 28.09.2020 (обновлено: 18:54 28.09.2020)
12669
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание клиники "Шарите" в Берлине
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель действительно навестила Алексея Навального во время лечения в берлинской клинике Шарите, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
О визите канцлера в больницу сообщил еженедельник Spiegel. При этом в материале говорилось, что Меркель посетила блогера "в условиях полной секретности".
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 10:36
В Госдуме ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального
Зайберт отметил, что это была не тайная встреча, а частный визит, беседа же носила доверительный характер.
Сам Навальный также считает, что встречу нельзя назвать тайной.
"Скорее, частная встреча и разговор с семьей", — написал он в Twitter, выразив признательность канцлеру за визит.

"Недружественный шаг"

Посещение Меркель Навального в клинике прокомментировал бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты России Сергей Орджоникидзе.
"Когда проходит официальный визит государственного деятеля в другую страну — многие западные партнеры встречаются с оппозицией. Мы на это смотрим нормально, но тут совершенно другая ситуация <...> Это недружественный шаг. Меркель прекрасно сама все понимает, она опытный политик. Такого рода вещи делаются, чтобы ущемить Россию в политическом плане, чтобы сделать из Навального героя-мученика", — сказал он РИА Новости.
Орджоникидзе также предположил, что Навального могли тайно посещать и многие другие лидеры, не только Меркель. А канцлер Германии, по его мнению, в ходе встречи могла проинструктировать Навального, как ему действовать дальше.
Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 10:40Сказано в эфире
"Чувствует себя неуютно". Эксперт о тайной встрече Меркель с НавальнымКанцлер Германии Ангела Меркель тайно навещала Алексея Навального в клинике Charite в Берлине, сообщает немецкое издание. В эфире радио Sputnik информацию прокомментировал профессор Дипломатической академии МИД РФ, российский дипломат Лев Клепацкий.

Ситуация с Навальным

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже Навального перевезли в Берлин, в клинику "Шарите". Через несколько дней власти Германии заявили, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции, исследование по запросу Берлина проводит и Организация по запрещению химического оружия.
Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия же в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
Седьмого сентября блогера вывели из комы, а 22-го выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 01:18
Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
38501115110
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Госпитализация Алексея НавальногоШтеффен ЗайбертАлексей НавальныйАнгела МеркельБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Наверное очередную дозу принесла, а Леха вдруг подсел на "Новичек."
28 сентября, 14:15
ЮТЮрий Ткачев
20560017
Ооооооо, а Новичок в это время видимо куда то отшел.
28 сентября, 14:44
Greta ZubritskyGreta Zubritsky
52220014
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