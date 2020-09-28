https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577884295.html

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель действительно навестила Алексея Навального во время лечения в берлинской клинике Шарите, заявил официальный представитель... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:49

2020-09-28T13:49

2020-09-28T18:54

госпитализация алексея навального

штеффен зайберт

алексей навальный

ангела меркель

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> действительно навестила <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> во время лечения в берлинской клинике Шарите, заявил официальный представитель немецкого правительства <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank">Штеффен Зайберт</a>.О визите канцлера в больницу сообщил еженедельник <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a>. При этом в материале говорилось, что Меркель посетила блогера "в условиях полной секретности".Зайберт отметил, что это была не тайная встреча, а частный визит, беседа же носила доверительный характер.Сам Навальный также считает, что встречу нельзя назвать тайной."Скорее, частная встреча и разговор с семьей", — написал он в <a href="https://twitter.com/navalny/status/1310485557781442565" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>, выразив признательность канцлеру за визит."Недружественный шаг"Посещение Меркель Навального в клинике прокомментировал бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ordzhonikidze/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Орджоникидзе</a>."Когда проходит официальный визит государственного деятеля в другую страну — многие западные партнеры встречаются с оппозицией. Мы на это смотрим нормально, но тут совершенно другая ситуация <...> Это недружественный шаг. Меркель прекрасно сама все понимает, она опытный политик. Такого рода вещи делаются, чтобы ущемить Россию в политическом плане, чтобы сделать из Навального героя-мученика", — сказал он РИА Новости. Орджоникидзе также предположил, что Навального могли тайно посещать и многие другие лидеры, не только Меркель. А канцлер Германии, по его мнению, в ходе встречи могла проинструктировать Навального, как ему действовать дальше.Ситуация с НавальнымАлексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, в клинику "Шарите". Через несколько дней власти Германии заявили, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции, исследование по запросу Берлина проводит и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a>.Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия же в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.Седьмого сентября блогера вывели из комы, а 22-го выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577746047.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/merkel-1577869831.html

https://ria.ru/20200926/novichok-1577800343.html

Юрий Ткачев Наверное очередную дозу принесла, а Леха вдруг подсел на "Новичек." 84

Greta Zubritsky Ооооооо, а Новичок в это время видимо куда то отшел. 79

44

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, штеффен зайберт, алексей навальный, ангела меркель, берлин (город), в мире