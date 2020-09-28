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https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577884166.html
В Кремле прокомментировали визит Меркель в клинику к Навальному
В Кремле заявили, что обратили внимание на встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель с Алексеем Навальным в клинике Charite. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:31
2020-09-28T13:36
госпитализация алексея навального
алексей навальный
ангела меркель
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле заявили, что обратили внимание на встречу канцлера ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелы Меркель</a> с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> в клинике Charite."Конечно, обратили", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, отвечая на соответствующий вопрос.Официальный представитель кабмина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a> подтвердил сообщения, что канцлер Ангела Меркель посетила блогера Алексея Навального во время его стационарного лечения в берлинской клинике Charite.Ранее в понедельник издание <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a> сообщило об этой встрече, отметив, что она прошла в "тайном" режиме. Сам Навальный написал в Twitter, что встреча была не тайной, а частной.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577874567.html
Вот что Меркель животворящий делает! От любых "новичков" излечивает!
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Перефразируя фразы из фильма: "Канцлер - друг человека! И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваше мужа тайно посещает канцлер!» ©
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, ангела меркель, дмитрий песков, общество

В Кремле прокомментировали визит Меркель в клинику к Навальному

13:31 28.09.2020 (обновлено: 13:36 28.09.2020)
62481
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание клиники "Шарите" в Берлине
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Кремле заявили, что обратили внимание на встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель с Алексеем Навальным в клинике Charite.
"Конечно, обратили", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил сообщения, что канцлер Ангела Меркель посетила блогера Алексея Навального во время его стационарного лечения в берлинской клинике Charite.
Ранее в понедельник издание Spiegel сообщило об этой встрече, отметив, что она прошла в "тайном" режиме. Сам Навальный написал в Twitter, что встреча была не тайной, а частной.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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37126511052
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйАнгела МеркельДмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
Вот что Меркель животворящий делает! От любых "новичков" излечивает!
28 сентября, 13:46
Sergej VoxSergej Vox
39392112
Перефразируя фразы из фильма: "Канцлер - друг человека! И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваше мужа тайно посещает канцлер!» ©
28 сентября, 13:41
Семен СеменычСемен Семеныч
30130001
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