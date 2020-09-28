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https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577882374.html
МИД Германии ответил на запрос Россией консульского доступа к Навальному
МИД ФРГ не видит причин в отказе по российскому запросу консульского доступа к Алексею Навальному, который проходил лечение в клинике в Берлине и позже был... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:08
2020-09-28T13:35
сергей нечаев (дипломат)
берлин (город)
россия
алексей навальный
мид германии
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 28 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MID_Germanii" target="_blank">МИД ФРГ</a> не видит причин в отказе по российскому запросу консульского доступа к <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексею Навальному</a>, который проходил лечение в клинике в Берлине и позже был выписан, но принимать ли дипломатов, решит сам россиянин, заявила представитель ведомства Мария Адебар.На прошлой неделе посол РФ в Берлине Сергей Нечаев подтвердил, что Россия запросила консульский доступ к Навальному, но не получила ответа.Адебар отметила, что МИД ФРГ по вопросу консульского доступа "действовал по абсолютно обычной дипломатической практике". "Правительство строго придерживается Венской конвенции о консульских сношениях. Навальный вправе принять консульский визит, если он этого хочет, или нет", - добавила она.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577871661.html
https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577881368.html
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берлин (город)
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сергей нечаев (дипломат), берлин (город), россия, алексей навальный, мид германии, в мире

МИД Германии ответил на запрос Россией консульского доступа к Навальному

13:08 28.09.2020 (обновлено: 13:35 28.09.2020)
3503
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 сен – РИА Новости. МИД ФРГ не видит причин в отказе по российскому запросу консульского доступа к Алексею Навальному, который проходил лечение в клинике в Берлине и позже был выписан, но принимать ли дипломатов, решит сам россиянин, заявила представитель ведомства Мария Адебар.
На прошлой неделе посол РФ в Берлине Сергей Нечаев подтвердил, что Россия запросила консульский доступ к Навальному, но не получила ответа.

"Я хочу еще раз сказать, что, как можно порой прочитать, дело не обстоит так, что МИД каким-то образом ограничил консульский доступ к Навальному", - заявила Адебар на брифинге в понедельник.

Адебар отметила, что МИД ФРГ по вопросу консульского доступа "действовал по абсолютно обычной дипломатической практике". "Правительство строго придерживается Венской конвенции о консульских сношениях. Навальный вправе принять консульский визит, если он этого хочет, или нет", - добавила она.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 11:02
Алексей Навальный подтвердил встречу с Меркель в клинике Charite
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 12:56
Правительство ФРГ прокомментировало визит Меркель в клинику к Навальному
335211042
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Сергей Нечаев (дипломат)Берлин (город)РоссияАлексей НавальныйМИД ГерманииВ мире
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