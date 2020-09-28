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https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577881368.html
Правительство ФРГ прокомментировало визит Меркель в клинику к Навальному
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил, что канцлер Ангела Меркель посещала Алексея Навального в клинике Charite. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:56
2020-09-28T14:20
госпитализация алексея навального
алексей навальный
ангела меркель
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 28 сен — РИА Новости.</strong> Официальный представитель кабмина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a> подтвердил, что канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> посещала <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в клинике Charite.Ранее об этом написало издание <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a>, назвав встречу тайной. Сам Навальный прокомментировал в Twitter, что это был частный визит.Зайберт добавил, что беседа носила "доверительный" характер.Двадцатого августа Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>. В начале сентября немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.Двадцать третьего сентября в Charite заявили, что Навального выписали из стационара, его состояние удовлетворительное.
https://ria.ru/20200926/navalnyy-1577803301.html
Голубки поворковали и Россию поругали. Надышались Новичком, всё теперь им непочём.....
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Встреча состоялась на койке клиники...
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германия
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, ангела меркель, германия, в мире

Правительство ФРГ прокомментировало визит Меркель в клинику к Навальному

12:56 28.09.2020 (обновлено: 14:20 28.09.2020)
57322
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание клиники "Шарите" в Берлине
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 28 сен — РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил, что канцлер Ангела Меркель посещала Алексея Навального в клинике Charite.
Ранее об этом написало издание Spiegel, назвав встречу тайной. Сам Навальный прокомментировал в Twitter, что это был частный визит.
Зайберт добавил, что беседа носила "доверительный" характер.
Двадцатого августа Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.
Позже его перевезли в Германию. В начале сентября немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
Двадцать третьего сентября в Charite заявили, что Навального выписали из стационара, его состояние удовлетворительное.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйАнгела МеркельГерманияВ мире
Популярные комментарии
Голубки поворковали и Россию поругали. Надышались Новичком, всё теперь им непочём.....
28 сентября, 13:00
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
1295002014
Встреча состоялась на койке клиники...
28 сентября, 12:58
Von StirlizVon Stirliz
2610122413
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