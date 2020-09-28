https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577881368.html

Правительство ФРГ прокомментировало визит Меркель в клинику к Навальному

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил, что канцлер Ангела Меркель посещала Алексея Навального в клинике Charite. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:56

2020-09-28T12:56

2020-09-28T14:20

госпитализация алексея навального

алексей навальный

ангела меркель

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 28 сен — РИА Новости.</strong> Официальный представитель кабмина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a> подтвердил, что канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> посещала <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в клинике Charite.Ранее об этом написало издание <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a>, назвав встречу тайной. Сам Навальный прокомментировал в Twitter, что это был частный визит.Зайберт добавил, что беседа носила "доверительный" характер.Двадцатого августа Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>. В начале сентября немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.Двадцать третьего сентября в Charite заявили, что Навального выписали из стационара, его состояние удовлетворительное.

https://ria.ru/20200926/navalnyy-1577803301.html

Егор Панкратов Голубки поворковали и Россию поругали. Надышались Новичком, всё теперь им непочём..... 195

Von Stirliz Встреча состоялась на койке клиники... 148

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, ангела меркель, германия, в мире