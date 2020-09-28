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https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577874567.html
В Общественной палате прокомментировали посещение Меркель Навального
2020-09-28T11:36
2020-09-28T11:36
сергей орджоникидзе
организация по запрещению химического оружия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
der spiegel
ангела меркель
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Тайное посещение канцлером ФРГ <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангелой Меркель</a> Алексея Навального в клинике является недружественным шагом по отношению к России, Запад стремится сделать из него героя-мученика, считает бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Ordzhonikidze" target="_blank">Сергей Орджоникидзе</a>.Он не исключил, что <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> в клинике тайно посещали и многие другие лидеры, не только Меркель.Как отметил эксперт, Меркель могла в ходе посещения проинструктировать Навального о том, как ему действовать дальше.Ранее еженедельник Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщил, канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального, когда он проходил лечение в клинике Charite в Берлине. Позже Навальный подтвердил, что канцлер Германии навещала его.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_k" target="_blank">ОЗХО</a> по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200926/novichok-1577806156.html
https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577793650.html
Смешно, они полагают, что повышают его рейтинг, как далеки они от народа русского!
16
Жалко что российские законы не позволяют лишать гражданства за враждебные, подрывные действия своих граждан. А так бы Меркель приняла бы его в немецкое гражданство и расхлебывала бы его протухшую кашу.
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германия
РИА Новости
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сергей орджоникидзе, организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, der spiegel, ангела меркель, германия, в мире

В Общественной палате прокомментировали посещение Меркель Навального

11:36 28.09.2020
3839
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание клиники "Шарите" в Берлине
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Тайное посещение канцлером ФРГ Ангелой Меркель Алексея Навального в клинике является недружественным шагом по отношению к России, Запад стремится сделать из него героя-мученика, считает бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.

"Когда проходит официальный визит государственного деятеля в другую страну - многие западные партнеры встречаются с оппозицией. Мы на это смотрим нормально, но тут совершенно другая ситуация... Это недружественный шаг. Меркель прекрасно сама все понимает, она опытный политик. Такого рода вещи делаются, чтобы ущемить Россию в политическом плане, чтобы сделать из Навального героя-мученика", - сказал Орджоникидзе в беседе с РИА Новости.

Он не исключил, что Навального в клинике тайно посещали и многие другие лидеры, не только Меркель.
Как отметил эксперт, Меркель могла в ходе посещения проинструктировать Навального о том, как ему действовать дальше.
Ранее еженедельник Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщил, канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального, когда он проходил лечение в клинике Charite в Берлине. Позже Навальный подтвердил, что канцлер Германии навещала его.
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 10:57
Ринк заявил, что "отравление" Скрипалей и Навального позорит "Новичок"
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 20:04
МИД заявил об "удивительных вещах на грани фантастики" в деле Навального
626221116
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Сергей ОрджоникидзеОрганизация по запрещению химического оружияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйDer SpiegelАнгела МеркельГерманияВ мире
Популярные комментарии
Смешно, они полагают, что повышают его рейтинг, как далеки они от народа русского!
28 сентября, 11:41
Марина КофферМарина Коффер
1400011
Жалко что российские законы не позволяют лишать гражданства за враждебные, подрывные действия своих граждан. А так бы Меркель приняла бы его в немецкое гражданство и расхлебывала бы его протухшую кашу.
28 сентября, 11:39
ВГВиктор Глотов
1200011
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