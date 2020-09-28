https://ria.ru/20200928/navalnyy-1577874567.html

В Общественной палате прокомментировали посещение Меркель Навального

2020-09-28T11:36

2020-09-28T11:36

2020-09-28T11:36

сергей орджоникидзе

организация по запрещению химического оружия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

der spiegel

ангела меркель

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577754872_0:287:3130:2048_1400x0_80_0_0_5192e031eea1c616ee68af88b013ea87.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Тайное посещение канцлером ФРГ <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангелой Меркель</a> Алексея Навального в клинике является недружественным шагом по отношению к России, Запад стремится сделать из него героя-мученика, считает бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Ordzhonikidze" target="_blank">Сергей Орджоникидзе</a>.Он не исключил, что <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> в клинике тайно посещали и многие другие лидеры, не только Меркель.Как отметил эксперт, Меркель могла в ходе посещения проинструктировать Навального о том, как ему действовать дальше.Ранее еженедельник Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщил, канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального, когда он проходил лечение в клинике Charite в Берлине. Позже Навальный подтвердил, что канцлер Германии навещала его.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_k" target="_blank">ОЗХО</a> по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200926/novichok-1577806156.html

https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577793650.html

Марина Коффер Смешно, они полагают, что повышают его рейтинг, как далеки они от народа русского! 16

Виктор Глотов Жалко что российские законы не позволяют лишать гражданства за враждебные, подрывные действия своих граждан. А так бы Меркель приняла бы его в немецкое гражданство и расхлебывала бы его протухшую кашу. 14

6

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей орджоникидзе, организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, der spiegel, ангела меркель, германия, в мире