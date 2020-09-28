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Spiegel: Меркель тайно навещала Навального в клинике Шарите
Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального, когда он проходил лечение в клинике Charite в Берлине, написал еженедельник Spiegel со... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T08:28
2020-09-28T13:21
госпитализация алексея навального
алексей навальный
ангела меркель
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> тайно посетила <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, когда он проходил лечение в клинике Charite в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>, написал еженедельник <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a> со ссылкой на собственную информацию. Основатель Фонда борьбы с коррупцией подтвердил это, отметив, что не стоит называть общение секретным.Двадцатого августа Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>. В начале сентября немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.В сентябре Навального выписали из стационара, его состояние удовлетворительное.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200926/novichok-1577806156.html
Совет да любовь!
424
И зачем Меркель шифровалась? Почему навещала Навального тайно? Почему нельзя было просто навестить? Теперь, после тайного навещения, напрашивается вывод: был тайный разговор, или даже сговор - против Путина и России. А криминальной составляющей "отравления" не было.
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берлин (город)
РИА Новости
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, ангела меркель, берлин (город), в мире

Spiegel: Меркель тайно навещала Навального в клинике Шарите

08:28 28.09.2020 (обновлено: 13:21 28.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание клиники "Шарите" в Берлине
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального, когда он проходил лечение в клинике Charite в Берлине, написал еженедельник Spiegel со ссылкой на собственную информацию.
Основатель Фонда борьбы с коррупцией подтвердил это, отметив, что не стоит называть общение секретным.

"Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", — прокомментировал он в Twitter.

Двадцатого августа Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.
Позже его перевезли в Германию. В начале сентября немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
В сентябре Навального выписали из стационара, его состояние удовлетворительное.
Портрет Алексея Навального у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 10:57
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Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Обсудить166
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйАнгела МеркельБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Совет да любовь!
28 сентября, 11:05
ИЗИгорь Земский
15450005
И зачем Меркель шифровалась? Почему навещала Навального тайно? Почему нельзя было просто навестить? Теперь, после тайного навещения, напрашивается вывод: был тайный разговор, или даже сговор - против Путина и России. А криминальной составляющей "отравления" не было.
28 сентября, 08:37
Павел ППавел П
2612131329
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