https://ria.ru/20200928/mrot-1577872184.html

Миронов счел новую методику расчета МРОТ сомнительной

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал сомнительной предлагаемую новую методику расчета минимального размера оплаты труда, отметив, что из-за нее... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:07

2020-09-28T11:07

2020-09-28T11:07

сергей миронов

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

справедливая россия

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Лидер "Справедливой России" <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Mironov" target="_blank">Сергей Миронов</a> назвал сомнительной предлагаемую новую методику расчета минимального размера оплаты труда, отметив, что из-за нее МРОТ в 2021 вместо минимально необходимого трехкратного роста поднимется всего на 5,5%.Кабмин РФ одобрил и внесет в <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдуму</a> проект изменений в закон о прожиточном минимуме и минимальном размере оплаты труда, сообщил ранее сайт правительства. Согласно инициативе, МРОТ до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.Как заявил Миронов, которого цитирует пресс-служба парламентария, "спешное одобрение столь сомнительной методики" не позволит честно считать стоимость ежемесячной минимальной потребительской корзины по стране и будет мешать реальной борьбе с бедностью.Как пояснил лидер эсеров, в результате применения такой методики в 2021 году МРОТ вместо минимально необходимого трехкратного роста поднимется всего на 5,5% - немного превысив прогнозную инфляцию, а прожиточный минимум и вовсе упадет на 4,4%.При этом парламентарий считает безосновательными ссылки на международный опыт."Как только нужно найти оправдание оставить людей без денег, нам сразу начинают кивать на зарубежную практику. Конечно, потребительская корзина – далеко не идеальный параметр. Но это прозрачный понятный способ оценить, что человеку нужно, чтобы поддерживать достойный уровень жизни, и соответственно выстраивать социальную политику. А вместо этого нам предлагают исходить из "средней температуры по больнице", абстрактной величины, от которой ни жарко, ни холодно. Никакого полезного результата в социально-экономическом развитии страны такая методика не даст", - подчеркнул Миронов.Лидер <a href="https://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija" target="_blank">СР</a> отметил, что новая методика создавалась правительством, по сути, "без обсуждения с общественностью, депутатами – что абсолютно недопустимо, когда речь идет об основах социально-экономической политики".

https://ria.ru/20200925/mrot-1577775529.html

https://ria.ru/20200924/mrot-1577718291.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), справедливая россия, госдума рф, общество