https://ria.ru/20200928/levchenko-1577877354.html

КПРФ оказывает правовую помощь задержанному в Иркутске депутату Левченко

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что задержанному в Иркутске депутату заксобрания Андрею Левченко оказывается правовая помощь. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:15

2020-09-28T12:15

2020-09-28T12:21

задержание иркутского депутата левченко

андрей левченко

игорь кобзев

сергей левченко

следственный комитет россии (ск рф)

кпрф

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

геннадий зюганов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577865124_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_f5a948792bd17b6cf6342e3cb99c26cc.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> сообщил, что задержанному в Иркутске депутату заксобрания <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрею Левченко</a> оказывается правовая помощь.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко, сын бывшего губернатора Сергея Левченко, задержан, парламентарию вменяют мошенничество в особо крупном размере. Следователи провели обыски по месту его жительства и работы, а также у его отца. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, Андрей Левченко будет этапирован в Москву.По его словам, это дело не новое, все начиналось еще в 2017 году, "но ничего не вышло"В феврале 2019 года СК завел уголовное дело о хищении средств у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> по статье 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку. Следствием установлено, что в октябре 2017 года Хамуляк предоставил министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы. Это были заявки на участие в предварительном отборе подрядных организаций для ремонта и замены лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт. Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на сумму более 167 миллионов рублей. Этот договор Хамуляк предоставил в фонд для получения аванса согласно заключенным договорам. По данным следствия, после этого Хамуляк и Левченко создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319,6 миллиона рублей, утверждает следствие. В дальнейшем в фонд регулярно предоставлялись отчеты, содержащие заведомо завышенную сумму. Нанесенный государству ущерб оценивается более чем на 185 миллионов рублей.Олег Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года, эпатирован в Москву, по решению Басманного суда арестован на два месяца, затем, после рассмотрения апелляции, поданной адвокатом, переведен под домашний арест.Андрею Левченко 38 лет, он избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы <a href="http://ria.ru/location_Angarsk/" target="_blank" data-auto="true">Ангарска</a>. С 2011 года работает генеральным директором ЗАО "Стальконструкция".Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Кобзев, который ранее занимал должность замглавы МЧС России. В сентябре Кобзев победил на выборах губернатора Иркутской области и официально вступил в должность.

https://ria.ru/20200928/levchenko-1577876742.html

https://ria.ru/20200926/vzyatka-1577805016.html

3

ангарск

иркутск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание иркутского депутата левченко, андрей левченко, игорь кобзев, сергей левченко, следственный комитет россии (ск рф), кпрф, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), геннадий зюганов, ангарск, иркутск, происшествия