КПРФ оказывает правовую помощь задержанному в Иркутске депутату Левченко
12:15 28.09.2020 (обновлено: 12:21 28.09.2020)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что задержанному в Иркутске депутату заксобрания Андрею Левченко оказывается правовая помощь.
По данным СК, депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко, сын бывшего губернатора Сергея Левченко, задержан, парламентарию вменяют мошенничество в особо крупном размере. Следователи провели обыски по месту его жительства и работы, а также у его отца. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, Андрей Левченко будет этапирован в Москву.
"По иркутской истории там будет допрос с участием наших адвокатов, я послал, я позже прокомментирую", - сказал РИА Новости Зюганов.
По его словам, это дело не новое, все начиналось еще в 2017 году, "но ничего не вышло"
"Ничего нового там нет. Печально, что это происходит, когда страну со всех сторон обложили", - отметил глава КПРФ.
В феврале 2019 года СК завел уголовное дело о хищении средств у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области по статье 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку. Следствием установлено, что в октябре 2017 года Хамуляк предоставил министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные документы. Это были заявки на участие в предварительном отборе подрядных организаций для ремонта и замены лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт. Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на сумму более 167 миллионов рублей. Этот договор Хамуляк предоставил в фонд для получения аванса согласно заключенным договорам. По данным следствия, после этого Хамуляк и Левченко создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319,6 миллиона рублей, утверждает следствие. В дальнейшем в фонд регулярно предоставлялись отчеты, содержащие заведомо завышенную сумму. Нанесенный государству ущерб оценивается более чем на 185 миллионов рублей.
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Олег Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года, эпатирован в Москву, по решению Басманного суда арестован на два месяца, затем, после рассмотрения апелляции, поданной адвокатом, переведен под домашний арест.
Андрею Левченко 38 лет, он избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы Ангарска. С 2011 года работает генеральным директором ЗАО "Стальконструкция".
Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Кобзев, который ранее занимал должность замглавы МЧС России. В сентябре Кобзев победил на выборах губернатора Иркутской области и официально вступил в должность.