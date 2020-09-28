https://ria.ru/20200928/levchenko-1577864134.html

В Иркутске рассмотрят вопрос лишения Левченко депутатского мандата

Коллегия законодательного собрания Иркутской области рассмотрит включение в повестку ближайшей сессии вопроса о лишении руководителя фракции КПРФ Андрея... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T08:37

2020-09-28T08:37

2020-09-28T12:21

задержание иркутского депутата левченко

андрей левченко

сергей левченко

кпрф

ангарск

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иркутск

политика

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<strong>ИРКУТСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Коллегия законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> рассмотрит включение в повестку ближайшей сессии вопроса о лишении руководителя фракции КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Левченко</a> депутатского мандата, сообщил РИА Новости представитель регионального парламента.Ранее сообщалось, что в понедельник в Иркутской области задержан депутат заксобрания региона Андрей Левченко, сын бывшего губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Левченко</a>. Парламентарию вменяют мошенничество в особо крупном размере, связанное с деятельностью ООО "Звезда", занимающегося ремонтом и заменой лифтового оборудования в городе Ангарске.По словам представителя регионального парламента, в июне 2020 года в законодательное собрание из прокуратуры поступило представление о коррупционных нарушениях со стороны Андрея Левченко. Для проверки этой информации была назначена комиссия.В июне, после поступления представления прокуратуры в заксобрание, Андрей Левченко провел в <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутске</a> пресс-конференцию. На ней он уточнил, что у него есть два незадекларированных счета: на одном из них нет средств, а на другом – 2 рубля 38 копеек. Также Андрей Левченко подтвердил, что является поручителем по одному из договоров подряда, заключенных предприятием "Стальконструкция", и имеет обязательства имущественного характера на 57 миллионов рублей. В рамках исполнения договора был судебный спор с заказчиком, данные обязательства зафиксированы решением суда, но сумма по ним Андреем Левченко не декларировалась, поскольку по его мнению, не относится ни к доходам, ни к расходам.Тогда же депутат предположил, что представление прокуратуры в законодательное собрание Иркутской области связано с тем, что в мае фракция КПРФ проголосовала против назначения экс-мэра Иркутска Дмитрия Бердникова первым заместителем губернатора региона.Андрею Левченко 38 лет, он отобрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы Ангарска. С 2011 года работает генеральным директором ЗАО "Стальконструкция".

https://ria.ru/20200926/vzyatka-1577805016.html

https://ria.ru/20200925/vzyatka-1577757453.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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