В Иркутске рассмотрят вопрос лишения Левченко депутатского мандата
08:37 28.09.2020 (обновлено: 12:21 28.09.2020)
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ИРКУТСК, 28 сен – РИА Новости. Коллегия законодательного собрания Иркутской области рассмотрит включение в повестку ближайшей сессии вопроса о лишении руководителя фракции КПРФ Андрея Левченко депутатского мандата, сообщил РИА Новости представитель регионального парламента.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Иркутской области задержан депутат заксобрания региона Андрей Левченко, сын бывшего губернатора Сергея Левченко. Парламентарию вменяют мошенничество в особо крупном размере, связанное с деятельностью ООО "Звезда", занимающегося ремонтом и заменой лифтового оборудования в городе Ангарске.
По словам представителя регионального парламента, в июне 2020 года в законодательное собрание из прокуратуры поступило представление о коррупционных нарушениях со стороны Андрея Левченко. Для проверки этой информации была назначена комиссия.
"По результатам проверки нарушения подтвердились. На комиссии по депутатской этике было вынесено решение о том, чтобы на сессии рассмотреть вопрос о лишении Левченко мандата. Завтра будет собираться коллегия, которая рассмотрит повестку сессии 30 сентября и решит этот вопрос", - сказал собеседник агентства.
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В июне, после поступления представления прокуратуры в заксобрание, Андрей Левченко провел в Иркутске пресс-конференцию. На ней он уточнил, что у него есть два незадекларированных счета: на одном из них нет средств, а на другом – 2 рубля 38 копеек. Также Андрей Левченко подтвердил, что является поручителем по одному из договоров подряда, заключенных предприятием "Стальконструкция", и имеет обязательства имущественного характера на 57 миллионов рублей. В рамках исполнения договора был судебный спор с заказчиком, данные обязательства зафиксированы решением суда, но сумма по ним Андреем Левченко не декларировалась, поскольку по его мнению, не относится ни к доходам, ни к расходам.
Тогда же депутат предположил, что представление прокуратуры в законодательное собрание Иркутской области связано с тем, что в мае фракция КПРФ проголосовала против назначения экс-мэра Иркутска Дмитрия Бердникова первым заместителем губернатора региона.
Андрею Левченко 38 лет, он отобрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы Ангарска. С 2011 года работает генеральным директором ЗАО "Стальконструкция".
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