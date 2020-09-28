Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200928/levchenko-1577864134.html
В Иркутске рассмотрят вопрос лишения Левченко депутатского мандата
Коллегия законодательного собрания Иркутской области рассмотрит включение в повестку ближайшей сессии вопроса о лишении руководителя фракции КПРФ Андрея... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T08:37
2020-09-28T12:21
задержание иркутского депутата левченко
андрей левченко
сергей левченко
кпрф
ангарск
иркутская область
иркутск
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577865124_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_f5a948792bd17b6cf6342e3cb99c26cc.jpg
<strong>ИРКУТСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Коллегия законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> рассмотрит включение в повестку ближайшей сессии вопроса о лишении руководителя фракции КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Левченко</a> депутатского мандата, сообщил РИА Новости представитель регионального парламента.Ранее сообщалось, что в понедельник в Иркутской области задержан депутат заксобрания региона Андрей Левченко, сын бывшего губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Левченко</a>. Парламентарию вменяют мошенничество в особо крупном размере, связанное с деятельностью ООО "Звезда", занимающегося ремонтом и заменой лифтового оборудования в городе Ангарске.По словам представителя регионального парламента, в июне 2020 года в законодательное собрание из прокуратуры поступило представление о коррупционных нарушениях со стороны Андрея Левченко. Для проверки этой информации была назначена комиссия.В июне, после поступления представления прокуратуры в заксобрание, Андрей Левченко провел в <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутске</a> пресс-конференцию. На ней он уточнил, что у него есть два незадекларированных счета: на одном из них нет средств, а на другом – 2 рубля 38 копеек. Также Андрей Левченко подтвердил, что является поручителем по одному из договоров подряда, заключенных предприятием "Стальконструкция", и имеет обязательства имущественного характера на 57 миллионов рублей. В рамках исполнения договора был судебный спор с заказчиком, данные обязательства зафиксированы решением суда, но сумма по ним Андреем Левченко не декларировалась, поскольку по его мнению, не относится ни к доходам, ни к расходам.Тогда же депутат предположил, что представление прокуратуры в законодательное собрание Иркутской области связано с тем, что в мае фракция КПРФ проголосовала против назначения экс-мэра Иркутска Дмитрия Бердникова первым заместителем губернатора региона.Андрею Левченко 38 лет, он отобрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы Ангарска. С 2011 года работает генеральным директором ЗАО "Стальконструкция".
https://ria.ru/20200926/vzyatka-1577805016.html
https://ria.ru/20200925/vzyatka-1577757453.html
1
ангарск
иркутская область
иркутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577865124_51:0:1118:800_1400x0_80_0_0_668cec229098b22fb1d8f8c8852e5e5f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание иркутского депутата левченко, андрей левченко, сергей левченко, кпрф, ангарск, иркутская область, иркутск, политика

В Иркутске рассмотрят вопрос лишения Левченко депутатского мандата

08:37 28.09.2020 (обновлено: 12:21 28.09.2020)
4884
© Фото : КПРФ ИркутскАндрей Левченко
Андрей Левченко - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : КПРФ Иркутск
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 28 сен – РИА Новости. Коллегия законодательного собрания Иркутской области рассмотрит включение в повестку ближайшей сессии вопроса о лишении руководителя фракции КПРФ Андрея Левченко депутатского мандата, сообщил РИА Новости представитель регионального парламента.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Иркутской области задержан депутат заксобрания региона Андрей Левченко, сын бывшего губернатора Сергея Левченко. Парламентарию вменяют мошенничество в особо крупном размере, связанное с деятельностью ООО "Звезда", занимающегося ремонтом и заменой лифтового оборудования в городе Ангарске.
По словам представителя регионального парламента, в июне 2020 года в законодательное собрание из прокуратуры поступило представление о коррупционных нарушениях со стороны Андрея Левченко. Для проверки этой информации была назначена комиссия.
"По результатам проверки нарушения подтвердились. На комиссии по депутатской этике было вынесено решение о том, чтобы на сессии рассмотреть вопрос о лишении Левченко мандата. Завтра будет собираться коллегия, которая рассмотрит повестку сессии 30 сентября и решит этот вопрос", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 10:21
СК завел дело о взятке против главы комитета мэрии Новосибирска
В июне, после поступления представления прокуратуры в заксобрание, Андрей Левченко провел в Иркутске пресс-конференцию. На ней он уточнил, что у него есть два незадекларированных счета: на одном из них нет средств, а на другом – 2 рубля 38 копеек. Также Андрей Левченко подтвердил, что является поручителем по одному из договоров подряда, заключенных предприятием "Стальконструкция", и имеет обязательства имущественного характера на 57 миллионов рублей. В рамках исполнения договора был судебный спор с заказчиком, данные обязательства зафиксированы решением суда, но сумма по ним Андреем Левченко не декларировалась, поскольку по его мнению, не относится ни к доходам, ни к расходам.
Тогда же депутат предположил, что представление прокуратуры в законодательное собрание Иркутской области связано с тем, что в мае фракция КПРФ проголосовала против назначения экс-мэра Иркутска Дмитрия Бердникова первым заместителем губернатора региона.
Андрею Левченко 38 лет, он отобрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы Ангарска. С 2011 года работает генеральным директором ЗАО "Стальконструкция".
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 12:16
Дело депутата Госдумы о взятке в три миллиарда рублей направили в Москву
3311005
Обсудить1
Задержание иркутского депутата ЛевченкоАндрей ЛевченкоСергей ЛевченкоКПРФАнгарскИркутская областьИркутскПолитика
Рекомендуем
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев выразил подозрения насчет паводков в Хабаровском крае
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков оценил жесткий ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке
Здание клиники Шарите в Берлине
Spiegel: Меркель тайно навещала Навального в клинике Шарите
Андрей Левченко
Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении
Отдыхающие пенсионеры в парке Сокольники в Москве
В Москве и области ввели новые меры для людей старше 65-ти из-за COVID-19
Гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова у здания Пресненского суда Москвы
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым оспорила приговор
Сцена конкурса Детское Евровидение-2017
Раскрыты детали скандала вокруг отбора на Детское Евровидение
Спортивный зал
В Магадане учитель физкультуры совращал школьниц
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter ввел санкции против РИА Новости
Кадр из фильма Милашки
Педофилия, мигранты, тверк: идеальный коктейль для киноскандала
Страница социальной сети Вконтакте
Жителя Урала оштрафовали на 400 тысяч рублей за призывы к насилию в Сети
Измерение артериального давления
Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта
Чиновник перед совещанием
Ряд членов правительства Камчатки покидает посты
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Главу Алтайского края госпитализировали с двусторонней пневмонией
Марина Удгодская
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
00:06Минобороны непризнанной НКР опубликовало имена 84 погибших военных
23:53Франция призвала ЕС запретить финансирование партий из-за рубежа
23:23Итальянский депутат обвинил Эрдогана в эскалации в Карабахе
Лента новостейМолния