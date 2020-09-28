Косачев прокомментировал запрет георгиевской ленты в Латвии
16:34 28.09.2020 (обновлено: 16:38 28.09.2020)
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Латвийский парламент пытается запретить георгиевскую ленточку, поскольку она напоминает о позорных страницах в истории страны, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Сейм Латвии принял в первом чтении законопроект, запрещающий использование в этой стране георгиевских ленточек.
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"Обосновывая запрет, его инициаторы говорили о том, что эта символика напоминает им о России с ее "экспансией на Украине и тоталитарной идеологией в отношении бывших республик СССР". А мне кажется, что георгиевская ленточка мозолит глаза тем, кто не хотел бы вспоминать ту, позорную, часть истории самой Латвии", - написал сенатор в ФБ.
Он отметил, что Латвия - это страна, в которой в годы Второй мировой войны евреев в процентном отношении погибло больше, чем где бы то ни было в мире: "89% латвийских евреев были уничтожены, из 80 тысяч в живых осталось несколько сотен".
Своеобразной была и борьба за независимость страны латышского легиона СС - военные преступления легионеров в Польше, Белоруссии, Псковской и Ленинградской областях России, напомнил законодатель.
По его словам, "достаточно вспомнить об операции "Зимнее волшебство" - тотальной зачистке мирного населения в белорусско-латвийском пограничье для блокирования советских партизан, когда создавалась 40‑километровая "мертвая зона" и с этой целью было сожжено 430 деревень, вырезано 10–12 тысяч человек (преимущественно мирное население: женщины, старики и дети)".
При этом ударные силы карательной операции составили именно латышские батальоны.
"Своей "георгиевской ленточки" как символа боевой славы у потомков латышских карателей, понятно, нет. И не будет никогда", - заключил Косачев.
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