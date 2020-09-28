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Косачев прокомментировал запрет георгиевской ленты в Латвии
Латвийский парламент пытается запретить георгиевскую ленточку, поскольку она напоминает о позорных страницах в истории страны, считает глава международного... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:34
2020-09-28T16:38
россия
совет федерации рф
константин косачев
латвия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Латвийский парламент пытается запретить георгиевскую ленточку, поскольку она напоминает о позорных страницах в истории страны, считает глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.Сейм <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> принял в первом чтении законопроект, запрещающий использование в этой стране георгиевских ленточек."Обосновывая запрет, его инициаторы говорили о том, что эта символика напоминает им о России с ее "экспансией на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и тоталитарной идеологией в отношении бывших республик СССР". А мне кажется, что георгиевская ленточка мозолит глаза тем, кто не хотел бы вспоминать ту, позорную, часть истории самой Латвии", - написал сенатор в ФБ.Он отметил, что Латвия - это страна, в которой в годы Второй мировой войны евреев в процентном отношении погибло больше, чем где бы то ни было в мире: "89% латвийских евреев были уничтожены, из 80 тысяч в живых осталось несколько сотен".Своеобразной была и борьба за независимость страны латышского легиона СС - военные преступления легионеров в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, Псковской и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской областях</a> России, напомнил законодатель.По его словам, "достаточно вспомнить об операции "Зимнее волшебство" - тотальной зачистке мирного населения в белорусско-латвийском пограничье для блокирования советских партизан, когда создавалась 40‑километровая "мертвая зона" и с этой целью было сожжено 430 деревень, вырезано 10–12 тысяч человек (преимущественно мирное население: женщины, старики и дети)".При этом ударные силы карательной операции составили именно латышские батальоны."Своей "георгиевской ленточки" как символа боевой славы у потомков латышских карателей, понятно, нет. И не будет никогда", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20200923/lentochka-1577668412.html
https://ria.ru/20200920/latviya-1577498246.html
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россия
латвия
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россия, совет федерации рф, константин косачев, латвия, в мире

Косачев прокомментировал запрет георгиевской ленты в Латвии

16:34 28.09.2020 (обновлено: 16:38 28.09.2020)
658
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВолонтер раздает георгиевские ленточки
Волонтер раздает георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Латвийский парламент пытается запретить георгиевскую ленточку, поскольку она напоминает о позорных страницах в истории страны, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Сейм Латвии принял в первом чтении законопроект, запрещающий использование в этой стране георгиевских ленточек.
Акция памяти Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 17:01
МИД назвал закон о запрете георгиевской ленточки в Латвии провокацией
"Обосновывая запрет, его инициаторы говорили о том, что эта символика напоминает им о России с ее "экспансией на Украине и тоталитарной идеологией в отношении бывших республик СССР". А мне кажется, что георгиевская ленточка мозолит глаза тем, кто не хотел бы вспоминать ту, позорную, часть истории самой Латвии", - написал сенатор в ФБ.
Он отметил, что Латвия - это страна, в которой в годы Второй мировой войны евреев в процентном отношении погибло больше, чем где бы то ни было в мире: "89% латвийских евреев были уничтожены, из 80 тысяч в живых осталось несколько сотен".
Своеобразной была и борьба за независимость страны латышского легиона СС - военные преступления легионеров в Польше, Белоруссии, Псковской и Ленинградской областях России, напомнил законодатель.
По его словам, "достаточно вспомнить об операции "Зимнее волшебство" - тотальной зачистке мирного населения в белорусско-латвийском пограничье для блокирования советских партизан, когда создавалась 40‑километровая "мертвая зона" и с этой целью было сожжено 430 деревень, вырезано 10–12 тысяч человек (преимущественно мирное население: женщины, старики и дети)".
При этом ударные силы карательной операции составили именно латышские батальоны.
"Своей "георгиевской ленточки" как символа боевой славы у потомков латышских карателей, понятно, нет. И не будет никогда", - заключил Косачев.
Перевалка грузов в порту Риги, Латвия - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 04:09
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
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