https://ria.ru/20200928/lekarstva-1577786683.html

"Ищите по соцсетям": из аптек исчезают жизненно важные лекарства

Пациенты с ревматическими заболеваниями не могут купить жизненно необходимый метотрексат-эбеве. Лекарство пропало из региональных аптек этим летом —... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T08:00

2020-09-28T08:00

2020-09-28T08:07

российская ассоциация аптечных сетей

компания

российская академия наук

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Мария Марикян. </strong>Пациенты с ревматическими заболеваниями не могут купить жизненно необходимый метотрексат-эбеве. Лекарство пропало из региональных аптек этим летом — компания-производитель объявила, что прекращает поставки. С весны также исчезли азатиоприн и микофенолат мофетил — препараты для терапии онкологических и редких хронических недугов. РИА Новости выясняло, с чем связаны перебои."Менять лечение нежелательно""Срочно нужен импортный метотрексат-эбеве в таблетках! Не могу найти в аптеках. Аналоги не подходят. Помогите!" — такое сообщение в соцсетях оставила 46-летняя Екатерина Филиппова (имя изменено по ее просьбе) из Вологды.В 2019-м у нее диагностировали ревматоидный артрит и назначили метотрексат-эбеве. Одна упаковка стоит около 400 рублей, хватает на три месяца. В июле этого года Екатерина обнаружила, что препарат исчез из аптек. В запасе у нее было совсем немного — на пару недель. На днях Екатерина приехала в Череповец. Люди откликнулись на ее посты. Половину упаковки передала женщина, потерявшая мужа, который страдал артритом. Он ушел из жизни, лекарства сохранились. Несколько пачек нашел у себя пациент, которому назначили другую схему лечения. Теперь есть запас на год вперед."Аналоги метотрексат-эбеве существуют. Но менять лечение, особенно в стадии ремиссии, по словам доктора, крайне опасно. Неизвестно, как поведет себя организм. Все наши старания могут пойти насмарку, — говорит Филипова. — Врач так и сказала: ищи везде".Екатерина далеко не единственная, кто не может купить иммуносупрессивный препарат. Татьяна Т. из Нижегородской области с псориатрическим артритом разыскивает его через соцсети. Врачи рекомендовали перейти на метотрексат в инъекциях, но он слишком дорогой. "В неделю нужно 15 миллилитров. В месяц потрачу больше шести тысяч рублей. С пенсией по инвалидности не потяну, — объясняет женщина. — Таблетки врачи не советуют, поэтому прервала лечение. Прошло несколько дней, чувствую себя неважно…"Подходит не всемНе только метотрексат-эбеве в таблетках пропал с аптечных полок. Больные ревматическими заболеваниями с весны — без азатиоприна, а с середины лета — без микофенолата мофетила. Об этом агентству рассказала член президиума Российской ревматологической ассоциации "Надежда" Полина Пчельникова. "Азатиоприн и микофенолата мофетил назначают, как правило, еще людям с системной склеродермией, системной красной волчанкой, системным васкулитом. Метотрексат компании "Эбеве" выписывают пациентам с тяжелыми имунновоспалительными заболеваниями. Это единственный в России импортный препарат в таблетках с действующим веществом метотрексат. Теперь он просто пропал, — говорит Полина. — Людей переводят на отечественные аналоги, тоже в таблетках. К нам поступают многочисленные жалобы, что от них нет эффекта. И на нежелательные реакции — тошноту, рвоту, выпадение волос, слабость. Метотрексат в инъекционной форме, который производят и отечественные, и зарубежные компании, не все могут себе позволить. Да и подходит он не каждому: любая замена лечения — риск".Мы связались с гендиректором агрегатора аптек "Мегаптека.ру" Дмитрием Чирковым. Он подтвердил: перебои с поставками медикаментов есть, причем серьезные. Из тринадцати тысяч региональных аптек, подключенных к их партнерской сети, метотрескат-эбеве есть только в 222-х, азатиоприн — в 31, а микофенолата мофетил — в 40. При этом спрос на отечественные медикаменты, в составе которых метотрексат, в последние месяцы существенно вырос."На фармацевтическую отрасль, как известно, сильно повлиял период всеобщего карантина, — объясняет Чирков. — Многие производства завязаны на китайское сырье, а поставки прекратились на несколько недель. Отложенный эффект дефицита как раз прогнозировали на осень"."Золотой стандарт"Ситуация вызывает тревогу и у врачебного сообщества. Главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, академик РАН Евгений Насонов в комментарии агентству подчеркнул: метотрексат-эбеве — "золотой стандарт" лечения ревматоидного артрита.При этом пока нет доказательств, что отечественный метотрексат хуже препарата "Эбеве". По мнению академика, нужно исследование, после которого многие вопросы отпадут сами собой. Ревматолог приводит пример: часто возникают сложности с пациентами из регионов. Столичные врачи подбирают лечение, человеку становится лучше, он возвращается домой. В местных клиниках ему назначают другую схему. Если самочувствие вдруг ухудшается, врачи затрудняются сказать, с чем именно это связано — с тяжелым течением болезни или с заменой препарата. "Азатиоприн больше подходит при онкологии. Микофенолат мофетил разрабатывался как противораковый. Используется в лечении редких заболеваний (красная волчанка, системная склеродермия). Со временем эти медикаменты нашли применение в ревматологии. Перебои случаются регулярно, вот уже лет двадцать. Все, что нам остается, максимально аккуратно менять схему терапии", — заключил академик РАН.Спрос на отечественноеКак объяснили в Минпромторге, азатиоприн исчез из аптек из-за того, что единственная компания-изготовитель обанкротилась. Но за дело уже взялась другая. В пресс-службе ведомства заверили: сейчас принимают все меры по организации производства. Нюанс — сырье сильно подорожало, есть риск, что азатиоприн признают нерентабельным. В правительстве собираются пересмотреть предельную отпускную цену. Когда планируется выпуск первой партии на новой производственной площадке, не уточнили.С чем связаны перебои микофенолата мофетила и когда он появится в прежних объемах, в министерстве сказать затруднились. Его выпускают 11 компаний, четыре из них — российские. В первом полугодии объем производства увеличили более чем на 200 процентов. В Российской ассоциации аптечных сетей РИА Новости сообщили, что ожидают препарат уже в начале следующего года.Лекарства, содержащие метотрексат, выпускают 13 производителей, из них восемь отечественных. Импортный метотрексат-эбеве в таблетках в ближайшее время ждать не приходится. Компания "Сандоз" объявила о приостановке поставок. Причина, как пояснил специалист по работе со СМИ, технологическая: "Есть ограничения на выпуск данной лекарственной формы на иностранном заводе".Пока же врачам остается только с особым вниманием подбирать терапию. А пациентам — ни в коем случае не прерывать лечение и следовать всем указаниям специалистов.

https://ria.ru/20200918/furosemid-1577408683.html

https://ria.ru/20200505/1570814465.html

https://ria.ru/20200130/1564023343.html

твитер шмитер импортозамешение марширует по стране!!! УРА, товарищи!!! 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская ассоциация аптечных сетей, компания, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество