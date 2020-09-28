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https://ria.ru/20200928/kurily-1577861561.html
Японцы резко раскритиковали удаленную инспекцию Курил новым министром
Министр по делам Окинавы и Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды, Таро Коно провел дистанционный осмотр Курильских островов... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T03:34
2020-09-28T12:15
таро коно
синдзо абэ
курильские острова
владимир путин
япония
токио
спор вокруг статуса курильских островов
в мире
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Японцы подняли на смех нового министра после "инспекции" Курил
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Министр по делам <a href="http://ria.ru/location_Okinawa_Prefecture/" target="_blank">Окинавы</a> и Северных территорий, как в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank">Японии</a> называют южные острова Курильской гряды, Таро Коно провел дистанционный осмотр <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank">Курильских островов</a> с острова Хоккайдо. Материал об этом разместило японское агентство <a href="https://www.jiji.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Дзидси цусин</a>.В ходе мероприятия министр заявил, что будет прикладывать усилия к разрешению территориальной проблемы, опираясь на свой опыт переговоров с Россией на посту главы МИД Японии. Также чиновник подчеркнул, что еще его дед Итиро Коно на посту министра земледелия и лесоводства вел переговоры с СССР по курильскому вопросу.Японские читатели неоднозначно отреагировали на заявления чиновника."О каком таком опыте говорит этот Коно?! Результатов-то его деятельности ноль! Этот тот опыт, благодаря которому в Японии уже невозможно говорить о том, что "северные территории" наши?!" — высказался <a href="https://twitter.com/toubennbenn/status/1310086236749443072" target="_blank" rel="nofollow noopener">toubennbenn</a>."Министру Коно только и остается, что ссылаться на своего деда Итиро Коно, который в какие-то доисторические времена вел с Россией (СССР) переговоры по "северным островам", да на свой неудачный опыт переговоров с Россией", — отметил <a href="https://twitter.com/kazooooya/status/1310061130321027072" target="_blank" rel="nofollow noopener">kazooooya</a>."Я думаю, что проблема "северных территорий" для Японии превратилась из внешнеполитической во внутриполитическую. Японские правители уже больше не заявляют активно о возврате островов. Они думают лишь о том, как объяснить ситуацию японскому народу", — заключил <a href="https://twitter.com/raurublock/status/1310061611621646342" target="_blank" rel="nofollow noopener">raurublock</a>.Курильский вопросРоссия и Япония много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курил: после окончания военных действий весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank">Итурупа</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank">Кунашира</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank">Шикотана</a> и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".Согласно российской позиции, Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.В 2018 году в ходе встречи в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank">Сингапуре</a> президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговоры по заключению мирного договора между двумя государствами на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Токио, поскольку до сих пор японские власти требовали вернуть четыре острова и лишь после этого были готовы подписать мирный договор.<strong>Полный текст статьи читайте на <a href="https://inosmi.ru/politic/20200927/248200019.html" target="_blank">сайте ИноСМИ&gt;&gt; </a></strong>
https://ria.ru/20200911/yaponiya-1577069233.html
https://ria.ru/20200614/1572911488.html
Подписать мирный договор Японии мешают ДВА фактора : 1) Нежелание японцев признать итоги Второй мировой войны и 2) Отсутствие сувернитета у Японии. ....... А Россия жила 75 лет без этого договора я Японией и ещё 175 лет проживет...Не нужен.
117
У Японии больше забот нет кроме Курил) Ещё можно понять, если бы там много японцев осталось, а то только предлог для внутриполитической консолидации враждебно настроенной к РФ. Ну взяли бы да купили бы уже пару тройку островов и с более благоприятным климатом чем Курилы, вроде не бедная страна. Площадь спорных островов составляет 5 тыс. км²) Частные особняки и те больше!
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курильские острова
япония
токио
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таро коно, синдзо абэ, курильские острова, владимир путин, япония, токио, спор вокруг статуса курильских островов, в мире

Японцы резко раскритиковали удаленную инспекцию Курил новым министром

03:34 28.09.2020 (обновлено: 12:15 28.09.2020)
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкОстров Шикотан Сахалинской области
Остров Шикотан Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Андрей Шапран
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Министр по делам Окинавы и Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды, Таро Коно провел дистанционный осмотр Курильских островов с острова Хоккайдо. Материал об этом разместило японское агентство Дзидси цусин.
В ходе мероприятия министр заявил, что будет прикладывать усилия к разрешению территориальной проблемы, опираясь на свой опыт переговоров с Россией на посту главы МИД Японии. Также чиновник подчеркнул, что еще его дед Итиро Коно на посту министра земледелия и лесоводства вел переговоры с СССР по курильскому вопросу.
Японские читатели неоднозначно отреагировали на заявления чиновника.
"О каком таком опыте говорит этот Коно?! Результатов-то его деятельности ноль! Этот тот опыт, благодаря которому в Японии уже невозможно говорить о том, что "северные территории" наши?!" — высказался toubennbenn.
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"Министру Коно только и остается, что ссылаться на своего деда Итиро Коно, который в какие-то доисторические времена вел с Россией (СССР) переговоры по "северным островам", да на свой неудачный опыт переговоров с Россией", — отметил kazooooya.

"Накопил он опыт в ведении переговоров с Россией. Что за нахальство делать такие наглые заявления!" — добавил koyano.

"Я думаю, что проблема "северных территорий" для Японии превратилась из внешнеполитической во внутриполитическую. Японские правители уже больше не заявляют активно о возврате островов. Они думают лишь о том, как объяснить ситуацию японскому народу", — заключил raurublock.

Курильский вопрос

Россия и Япония много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курил: после окончания военных действий весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".
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Согласно российской позиции, Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
В 2018 году в ходе встречи в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговоры по заключению мирного договора между двумя государствами на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Токио, поскольку до сих пор японские власти требовали вернуть четыре острова и лишь после этого были готовы подписать мирный договор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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Таро КоноСиндзо АбэКурильские островаВладимир ПутинЯпонияТокиоСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
Популярные комментарии
Подписать мирный договор Японии мешают ДВА фактора : 1) Нежелание японцев признать итоги Второй мировой войны и 2) Отсутствие сувернитета у Японии. ....... А Россия жила 75 лет без этого договора я Японией и ещё 175 лет проживет...Не нужен.
28 сентября, 05:09
rikrik
11601000
У Японии больше забот нет кроме Курил) Ещё можно понять, если бы там много японцев осталось, а то только предлог для внутриполитической консолидации враждебно настроенной к РФ. Ну взяли бы да купили бы уже пару тройку островов и с более благоприятным климатом чем Курилы, вроде не бедная страна. Площадь спорных островов составляет 5 тыс. км²) Частные особняки и те больше!
28 сентября, 05:05
Владимир УткинВладимир Уткин
27253002
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