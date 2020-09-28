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https://ria.ru/20200928/krym-1577911442.html
Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе "взять" Крым
Бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук заявил телеканалу "112 Украина", что Киев в 2014 году якобы мог сохранить полуостров под своим контролем. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:20
2020-09-28T19:37
россия
ситуация на украине
республика крым
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Бывший министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Александр Кузьмук заявил телеканалу <a href="https://112.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"112 Украина"</a>, что Киев в 2014 году якобы мог сохранить полуостров под своим контролем.В частности, Кузьмук раскритиковал работу своего преемника <a href="http://ria.ru/person_Igor_Tenjukh/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Тенюха</a>."Министр обороны Тенюх, которого назначили, перепутал, что пять тысяч — это подготовленные для мгновенной переброски на Крым, а не в вооруженных силах", — сказал он.Также Кузьмук подчеркнул, что к восточным рубежам Украины якобы была возможность перебросить еще сорок тысяч солдат. Экс-министр отметил, что после упущенного "шанса" власть начала "плодить мифы" и обвинять предшественников в собственных неудачах.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. По словам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.
https://ria.ru/20200925/krym-1577760344.html
https://ria.ru/20200807/1575498575.html
Всю воюют, богатыри украинские. Ещё чуток и победят... кальсоны обгаженные только сменят и сразу перемога
54
Нет у него широты взгляда! То, что Крым - наш есть огромная украинская перемога, а не зрада! Благодаря этому они могут теперь слать ежедневные ноты, требовать денег у ЕС и США, держать и не пущать всех, кто хочет на какой-либо конкурс, но не знает "правильного" ответа на вопрос Чей Крым? А Представьте, что Крым остался бы у них. Куча головняка с парой миллионов крымского электората, необходимость хоть чего-то тратить на эту территорию, пенсии крымчанам и всякие пособия... Одни расходы и никаких санкций москалям! Вот то была бы настоящая зрада!
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россия
республика крым
украина
РИА Новости
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60
россия, ситуация на украине, республика крым, украина, в мире

Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе "взять" Крым

19:20 28.09.2020 (обновлено: 19:37 28.09.2020)
14060
© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук заявил телеканалу "112 Украина", что Киев в 2014 году якобы мог сохранить полуостров под своим контролем.
В частности, Кузьмук раскритиковал работу своего преемника Игоря Тенюха.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 12:43
В СНБО Украины признали невозможность вернуть Крым силой
"Министр обороны Тенюх, которого назначили, перепутал, что пять тысяч — это подготовленные для мгновенной переброски на Крым, а не в вооруженных силах", — сказал он.
Также Кузьмук подчеркнул, что к восточным рубежам Украины якобы была возможность перебросить еще сорок тысяч солдат. Экс-министр отметил, что после упущенного "шанса" власть начала "плодить мифы" и обвинять предшественников в собственных неудачах.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.
Вид на набережную в Симеизе, Крым - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
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Обсудить12
РоссияСитуация на УкраинеРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Всю воюют, богатыри украинские. Ещё чуток и победят... кальсоны обгаженные только сменят и сразу перемога
28 сентября, 19:28
ppiligrimwl
40130100
Нет у него широты взгляда! То, что Крым - наш есть огромная украинская перемога, а не зрада! Благодаря этому они могут теперь слать ежедневные ноты, требовать денег у ЕС и США, держать и не пущать всех, кто хочет на какой-либо конкурс, но не знает "правильного" ответа на вопрос Чей Крым? А Представьте, что Крым остался бы у них. Куча головняка с парой миллионов крымского электората, необходимость хоть чего-то тратить на эту территорию, пенсии крымчанам и всякие пособия... Одни расходы и никаких санкций москалям! Вот то была бы настоящая зрада!
28 сентября, 19:26
Von StirlizVon Stirliz
3891200
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