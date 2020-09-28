https://ria.ru/20200928/kinoskandal-1577845173.html

Педофилия, мигранты, тверк: идеальный коктейль для киноскандала

Фильм, о котором речь, показывают уже почти месяц, но скандалы вокруг него проходят все новые стадии. И вот очередная: как насчет того, что либерализм против... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T08:00

2020-09-28T08:00

2020-09-28T12:20

netflix

голливуд

франция

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Фильм, о котором речь, показывают уже почти месяц, но скандалы вокруг него проходят все новые стадии. И вот очередная: как насчет того, что либерализм против домогательств к взрослым женщинам, но за педофилию?Самое интересное, что автор фильма, темнокожая французская режиссерша Маймуна Дукуре, вообще, видимо, не представляла, что разговор зайдет на такие темы. Кино не о том — оно о тяжкой доле мигрантов из <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африки</a> и <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнего Востока</a>, плохо вписывающихся во французское и в целом европейское общество. Среди проблем — их "сексуализация", но есть и другие.Для кого-то первое впечатление от ленты такое: это что, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>? Белокожих французов в кадре немного — все внимание к мигрантским семьям, а впрочем, что вы хотите: автор снимает о своем и о своих. Причем, скажем сразу, снимает плохо — если бы не скандалы, то никто бы эту нудную драму и не заметил.На родине фильм называется Mignonnes, на английском Cuties, на русском — "Милашки". Его взяла под крыло калифорнийская <a href="http://ria.ru/organization_Netflix/" target="_blank" data-auto="true">Netflix</a> (по сути, прокатная контора) и попыталась сделать международным событием. И попала под колесо эпохи, когда пережившие карантины и самоизоляции люди все очень нервные и к кросс-культурному диалогу не склонны. Мы еще вернемся к этой самой кросс-культурности, потому что в ней суть дела.А пока что о сюжете: перед нами вторичный и почти плагиаторский фильм о танце. Была в 1977 году такая "Лихорадка субботнего вечера", где сюжет еле теплится, он нужен лишь для того, чтобы показать, как люди танцуют только что появившееся диско. Была еще "Ламбада" от 1990 года — кино по такой же схеме, только танец другой. И вот теперь явились наши "миньонки" — это девочки из проблемных мигрантских семей, которые убегают от мучений в школу танца, создают свою танцевальную группу и, конечно же, побеждают.Но танец в данном случае — это ужасный тверк, с его характерными ритмичными движениями тазом. А "миньонки" в кадре — это девочки 12-14 лет. И эти их движения тазом в фильме показываются долго, противно и, как уже сказано, нудно.Любой танец — это немного эротика, новый танец — почти всегда вызов обществу. Вспомним, что говорили (справедливо) о почти антикварной ныне ламбаде. Да, кстати, и танго поначалу в "приличные места" не пускали, потому что танго — про то самое. Однако танцуют все эти штуки все-таки взрослые подростки или просто взрослые. А тут…Из всего яростного потока критики наиболее интересным, возможно, стало вот какое новое <a href="https://www.dailysignal.com/2020/09/16/netflixs-cuties-shows-the-unseriousness-of-metoo/?utm_source=TDS_Email&utm_medium=email&utm_campaign=MorningBell&utm_content=httpswwwdailysignalcom20200916netflixscutiesshowstheunseriousnessofmetooutmsourcerssutmmediumrssutmcampaignnetflixscutiesshowstheunseriousnessofmetoo&mkt_tok=eyJpIjoiTWpkaU1UUXpNekEyTURZNCIsInQiOiIyTENVamQ0XC9jZ0h1UDY4XC9GY0ZHSnpVTFhsOVdIUU5GcWtSTHNiaFwvbjI3WSsxQVwvZWV1RXg2eEVcLzI2V3FnRWszNUxrZkxLRVZQbGpxcnc5TlV2eTlKWXBjejJvS1ZndnNBbmNybEV0TEdKU0FNWU0wZTQrTk8yUVwvNFZBd3RJaiJ9" target="_blank" rel="nofollow noopener">выступление</a><em>:</em> господа либералы и прочие демократы, а что же вы молчите — а то и яростно атакуете тех, кто призывает бойкотировать фильм вместе с Netflix? Где у вас логика — в этой вашей Калифорнии и вашем <a href="http://ria.ru/location_Hollywood/" target="_blank" data-auto="true">Голливуде</a>, которые встали стеной против "секс-эксплуатации женщин", но не видят сексуальной эксплуатации несовершеннолетних актрис, которые по закону никакого самостоятельного согласия на это дать не имеют права?В самом деле, зародившееся в тех же голливудских краях ультрафеминистское движение MeToo целенаправленно травило в свое время мужчин, даже тех, кто произносит неосторожный комплимент женщине. Сломали несколько сотен судеб ни за что и невзирая на принцип презумпции невиновности, подвергли террору все мужское население нескольких стран. И посмотрим на один из ключевых пунктов радикальной феминистской идеологии: все мужчины — педофилы, их нельзя подпускать близко к детям… Отсюда еще с начала века пошли нездоровые кампании по отлову педофилов повсюду, где их нет. Однако только что актрисы рыдали о том, как их сексуально эксплуатировали маскулинные свиньи, а тут педофилия в кино — и никто не рыдает.Заметим, что об этом фильме наиболее свободная дискуссия американских и прочих критиков шла на ресурсе Russia Today, вот только один <a href="https://www.rt.com/op-ed/500507-cuties-review-culture-war-fight/" target="_blank" rel="nofollow noopener">пример</a>. Дело в том, что на многих прочих площадках со свободой — не очень, разговор четко поделился по партийной линии: видные республиканцы и прочие консерваторы выступают за бойкот фильма, но их за это в очередной раз изгоняет из приличного общества и не подает руки другой лагерь. Тот самый — либеральный, феминистский, якобы антипедофильский и так далее. В общем, все привычно поделилось на либералов и консерваторов — и только.А теперь посмотрим, чего в этой истории нет. Ведь фильм-то, повторим, о мигрантах из мусульманских стран на Запад. И как тут не вспомнить историю 1988 года, когда в Англии и далее везде вышел роман "Сатанинские стихи" мигранта из Пакистана <a href="http://ria.ru/person_Salman_Rushdi/" target="_blank" data-auto="true">Салмана Рушди</a>. Сам автор в вышедших позже мемуарах описывает его смысл так: "Я хотел показать, что творится в голове человека, попавшего на Запад, какая там дикая смесь образов, фантазий и фантомов". Та самая кросс-культурность… Но один из этих фантомов множеством мусульман был воспринят (видимо, справедливо) как карикатура на пророка Мухаммеда, и начались демонстрации с убийствами, автора и издателей в Иране приговорили к смерти… Дальше были рисованные карикатуры на пророка в 2015 году во французском (опять же) журнале "Шарли Эбдо", и тоже не обошлось без человеческих жертв.То есть столкновение двух цивилизаций с их разными ценностями — это не просто тема для фильма или книги. Это очень острая тема — точнее, была такой совсем недавно. Особенно для <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, там показывали кадры тысячных толп "беженцев" на улицах, шатались правительства, белые террористы стреляли в "понаехавших"… Хорошо, религия напрямую в "Милашках" не затрагивается, но можно было бы ожидать хоть какой-то реакции в мусульманском мире на историю, имеющую отношение к миллионным массам мигрантов в Европу, к тому, что происходит с такими людьми в чужом обществе и что это общество с ними делает.Но — относительная тишина как с одной стороны, так и с другой. Есть ощущение, что предсказанное Сэмюэлем Хантингтоном столкновение цивилизаций откладывается и мигранты — это не тема. Ну то есть где-то фильмы или книги о них положено хвалить и давать им премии, вот в США недавно вышел роман "Американская грязь" — про беженцев из Мексики и как им тяжело в Америке. Одни попытались подать его как сенсацию, другие устроили скандал, а потом все забылось: скучно. И фильм про несовершеннолетних мигрантских девочек, танцующих тверк, вписался всего лишь в неизбежную грызню правых и левых, демократов и республиканцев по поводу секса — и в этой системе координат неизбежно (и справедливо) забудется.

https://ria.ru/20200821/vozmuschenie-1576059978.html

https://ria.ru/20200804/1575359197.html

https://ria.ru/20190912/1558584132.html

https://ria.ru/20180925/1529231054.html

https://ria.ru/20170914/1504754255.html

Николай С Уже месяц обсуждают какой-то непонятный фильм с какого-то непонятного сервиса, а тем временем по всей Москве развешаны плакаты с рекламой проекта (почти федерального канала) "Беремена в 16". 47

Вася Харлей Ключевое в статье- либералы. Россиянам как б.. нам. уже какой год прививают к ним ненависть на госсударственном уровне. С чего бы?) Ни кто не задумывался?) 46

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голливуд

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

netflix, голливуд, франция, авторы, мнение - авторы