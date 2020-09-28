https://ria.ru/20200928/karty-1577866413.html

АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России

Принятие поправок в закон "О потребительском кредите" может вызвать риски для банковской розницы, особенно для сегмента банковских карт. Об этом говорится в... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T09:45

2020-09-28T09:45

2020-09-28T12:50

россия

кредитные карты

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

втб

анатолий аксаков

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Принятие поправок в закон "О потребительском кредите" может вызвать риски для банковской розницы, особенно для сегмента банковских карт. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) на имя главы комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по финансовому рынку <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Aksakov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолию Аксакову</a>.Весной правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков. Поправки к закону "О потребительском кредите" запретят банкам обуславливать выдачу ссуды покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг. Если право клиента на "свободный выбор" будет нарушено, то он сможет рассчитывать на возмещение ущерба, а кредитор должен будет вернуть ему стоимость услуги в двукратном размере. По мнению банкиров, законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков из-за слишком сильного расширения прав клиентов. В документе говорится, что условия, когда заемщик может оспорить у банка покупку услуг или продуктов, слишком размыты.Кроме того, в проекте не упоминается тот факт, что взыскать ущерб за навязанные услуги клиент может только через суд. Начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко пояснил <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>, что "клиент может потребовать денег без разбирательства, а банк, может, и не навязывал ничего". С 2021 года, напомнил он, клиенты cмогут направлять жалобы финансовому омбудсмену, а сейчас — в <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a>, Центробанк или суд.Банкиры также предупредили, что некоторые клиенты для получения доходов могут специально обращаться к финансовым организациям, в контролирующие органы или суд с оспариванием дополнительных услуг.Отмечается, что наказанием для кредитора будет двукратная стоимость навязанной услуги, притом что закон "О защите прав потребителей" предусматривает за такое же нарушение штраф в 50 процентов от взысканной суммы.Однако большую обеспокоенность вызывает влияние проекта на сегмент кредитных карт и карт с овердрафтом. При оформлении карт банк заводит для клиента счет, выдает карту и открывает кредитный лимит. Держатель карты может не только брать у банка в долг, но и переводить средства или снимать наличные, как правило, с комиссией. Сейчас законопроект может создать риск "признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными".Клименко заявил, что органы Роспотребнадзора уже считают комиссии по кредитным картам навязыванием услуг. АБР также предупредила, что участники рынка могут отказываться от выдачи кредитных карт в пользу наличных кредитов, что может негативно отразиться на интересах людей и снизит долю безналичных расчетов в экономике.Участники рынка предложили исключить норму о возврате денег за навязанную услугу из законопроекта или хотя бы снизить ответственность за нарушение — не взыскивать сумму в двукратном размере.В <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> поддержали АБР и полагают, что новый подход к возмещениям создает определенные правовые риски. При этом банк знает, как снизить их — например, не взимать комиссии за часть операций по картам.

https://ria.ru/20200926/karta-1577799974.html

https://ria.ru/20200723/1574765269.html

https://ria.ru/20200614/1572898281.html

Юрий Ф Умные люди уже давно повыкидывали карты и пользуются наличкой (а у кого заставляют таки - те сразу снимают нал после зарплаты, и идите все лесом со своими штрафами и взысканиями). Мало того, что кэшбэк налогом обложили (нашли тоже мне доход), так еще мечтаю (пока мечтают) обложить налогом весь оборот гражданина по карточкам. Надеюсь, депутаты не дадут хода этому беспределу... 158

Ольга Занкова короче, банкам не нравится, что клиенту больше прав дадут? Ну кто бы сомневался 144

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кредитные карты, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, втб, анатолий аксаков, экономика