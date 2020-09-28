https://ria.ru/20200928/karapetyan-1577898662.html

"В шаге от большой войны". Карапетян обеспокоен ситуацией в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе вызывает огромное беспокойство. Об этом заявил российский предприниматель Самвел Карапетян. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:41

2020-09-28T16:41

2020-09-28T16:41

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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<strong>МОСКВА, 28 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Ситуация в Нагорном Карабахе вызывает огромное беспокойство. Об этом заявил российский предприниматель Самвел Карапетян. Он выразил соболезнования семьям погибших и раненых. Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По заявлению минобороны Армении, это Баку нанес удары по Карабаху. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Власти призвали людей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения