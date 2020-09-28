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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577916383.html
Турецкий депутат призвал распустить Минскую группу ОБСЕ по Карабаху
Турцию следовало бы включить в механизм по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, это было бы более полезно, чем нынешний состав Минской группы ОБСЕ,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T21:55
2020-09-28T21:55
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
озтюрк йылмаз
обсе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Турцию следовало бы включить в механизм по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, это было бы более полезно, чем нынешний состав Минской группы ОБСЕ, заявил РИА Новости депутат турецкого парламента <a href="http://ria.ru/person_Oztjurk_JJylmaz/" target="_blank" data-auto="true">Озтюрк Йылмаз</a>.По его словам, Минская группа ОБСЕ "не выполняет никаких функций и должна быть распущена".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/karabakh-1577915825.html
Ну да конечно. Та страна, которая публично поддерживает только азербайджану, которая публично поддерживает войну, конечно же нужно включить в состав ОБСЕ....
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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озтюрк йылмаз, обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Турецкий депутат призвал распустить Минскую группу ОБСЕ по Карабаху

21:55 28.09.2020
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Турцию следовало бы включить в механизм по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, это было бы более полезно, чем нынешний состав Минской группы ОБСЕ, заявил РИА Новости депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.
По его словам, Минская группа ОБСЕ "не выполняет никаких функций и должна быть распущена".

"Какой механизм мог бы заменить Минскую группу ОБСЕ - это стоило было бы обсудить. Но любой механизм с участием Турции был бы более полезным, чем механизм без Турции ", - заявил Йылмаз.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 21:32
Военные сбили в Карабахе самолет ВВС Азербайджана
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОзтюрк ЙылмазОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
Ну да конечно. Та страна, которая публично поддерживает только азербайджану, которая публично поддерживает войну, конечно же нужно включить в состав ОБСЕ....
28 сентября, 22:03
ssaash022004
1040001
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