https://ria.ru/20200928/karabakh-1577916383.html

Турецкий депутат призвал распустить Минскую группу ОБСЕ по Карабаху

Турцию следовало бы включить в механизм по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, это было бы более полезно, чем нынешний состав Минской группы ОБСЕ,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T21:55

2020-09-28T21:55

2020-09-28T21:55

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

озтюрк йылмаз

обсе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Турцию следовало бы включить в механизм по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, это было бы более полезно, чем нынешний состав Минской группы ОБСЕ, заявил РИА Новости депутат турецкого парламента <a href="http://ria.ru/person_Oztjurk_JJylmaz/" target="_blank" data-auto="true">Озтюрк Йылмаз</a>.По его словам, Минская группа ОБСЕ "не выполняет никаких функций и должна быть распущена".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/karabakh-1577915825.html

saash022004 Ну да конечно. Та страна, которая публично поддерживает только азербайджану, которая публично поддерживает войну, конечно же нужно включить в состав ОБСЕ.... 15

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

озтюрк йылмаз, обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире