В Карабахе сообщили о гибели 48 военных с начала эскалации
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© РИА Новости / PAN Photo / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Около 50 карабахских военных погибли, свыше 200 ранены с начала эскалации на линии соприкосновения в Карабахе, сообщил в понедельник заместитель министра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян.
По его словам, присущая современному общевойсковому бою интенсивность и высокая динамика ведения военных действий на линии соприкосновения сохраняются, а иногда и растут. Он добавил, что карабахские вооруженные силы противостоят превосходящим силам противника, пресекая его продвижение и нанося урон живой силе и технике.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
13 июля, 21:39Сказано в эфиреЧто происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.