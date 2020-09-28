https://ria.ru/20200928/karabakh-1577912389.html

В Карабахе сообщили о гибели 48 военных с начала эскалации

Около 50 карабахских военных погибли, свыше 200 ранены с начала эскалации на линии соприкосновения в Карабахе, сообщил в понедельник заместитель министра... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T19:46

2020-09-28T19:46

2020-09-28T19:46

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости.</strong> Около 50 карабахских военных погибли, свыше 200 ранены с начала эскалации на линии соприкосновения в Карабахе, сообщил в понедельник заместитель министра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян."По предварительным данным, подразделения Армии обороны (Карабаха - ред.) потеряли 48 человек. Свыше 200 ранены", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Tigran_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Саркисян</a> на брифинге, который транслировался на странице информационного штаба НКР в <a href="https://www.facebook.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По его словам, присущая современному общевойсковому бою интенсивность и высокая динамика ведения военных действий на линии соприкосновения сохраняются, а иногда и растут. Он добавил, что карабахские вооруженные силы противостоят превосходящим силам противника, пресекая его продвижение и нанося урон живой силе и технике.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577898907.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире