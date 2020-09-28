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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577911513.html
Генсек ООН предложил направить в Карабах наблюдателей ОБСЕ
Генсек ООН Антониу Гутерреш провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвал к немедленному прекращению огня и направлению... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:21
2020-09-28T19:41
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
оон
азербайджан
в мире
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<strong>ООН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> провел телефонный разговор с президентом Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхамом Алиевым</a>, призвал к немедленному прекращению огня и направлению наблюдателей ОБСЕ в зону конфликта – тот же призыв он озвучит сегодня премьер-министру Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николу Пашиняну</a>, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря <a href="http://ria.ru/person_Stefan_Duzharrik/" target="_blank" data-auto="true">Стефан Дюжаррик</a>."Генсек <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> только что поговорил с президентом Азербайджана, вскоре он поговорит с премьер-министром Армении. В ходе телефонного разговора он озвучит ту же мысль, которая содержалась в разговоре с президентом Азербайджана – в частности о необходимости немедленного прекращения боев, незамедлительного возобновления переговоров без предусловий под эгидой сопредседателей Минской группы, а также немедленного направления наблюдателей <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ </a>в регион", - сказал Дюжаррик.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана в свою очередь утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577898907.html
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html
У ОБСЕ как мы знаем наблюдатели одноглазые... ))
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А смысл?
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
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обсе, нагорно-карабахская республика, оон, азербайджан, в мире

Генсек ООН предложил направить в Карабах наблюдателей ОБСЕ

19:21 28.09.2020 (обновлено: 19:41 28.09.2020)
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© REUTERS / Reuters StaffАртиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© REUTERS / Reuters Staff
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ООН, 28 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвал к немедленному прекращению огня и направлению наблюдателей ОБСЕ в зону конфликта – тот же призыв он озвучит сегодня премьер-министру Армении Николу Пашиняну, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Генсек ООН только что поговорил с президентом Азербайджана, вскоре он поговорит с премьер-министром Армении. В ходе телефонного разговора он озвучит ту же мысль, которая содержалась в разговоре с президентом Азербайджана – в частности о необходимости немедленного прекращения боев, незамедлительного возобновления переговоров без предусловий под эгидой сопредседателей Минской группы, а также немедленного направления наблюдателей ОБСЕ в регион", - сказал Дюжаррик.
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Вчера, 16:43Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Карабах заявил, что Азербайджан потерял в бою десять танков
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана в свою очередь утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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8010015
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаООНАзербайджанВ мире
Популярные комментарии
У ОБСЕ как мы знаем наблюдатели одноглазые... ))
28 сентября, 19:50
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
480000
А смысл?
28 сентября, 19:22
ДНДенис Носков
900200
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