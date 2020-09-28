https://ria.ru/20200928/karabakh-1577910620.html

Турция заявила об отсутствии необходимости отправки военных в Карабах

Турция пока не видит необходимости в отправке в зону конфликта в Карабахе своих военных и бойцов вооруженной сирийской оппозиции, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T19:05

2020-09-28T19:05

2020-09-28T19:53

вардан тоганян

минобороны азербайджана

минобороны армении

обсе

нагорно-карабахская республика

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

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азербайджан

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<strong>АНКАРА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турция</a> пока не видит необходимости в отправке в зону конфликта в Карабахе своих военных и бойцов вооруженной сирийской оппозиции, заявил РИА Новости советник президента страны Ясин Актай в понедельник.Ранее посол Армении в России <a href="https://ria.ru/person_Vardan_Toganjan" target="_blank">Вардан Тоганян</a> заявил РИА Новости, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе.По его словам, Анкара также не считает нужным привлекать для участия в военном конфликте в Карабахе бойцов вооруженной сирийской оппозиции."Зачем Турции отправлять сирийских бойцов? В этом необходимости нет", - сказал Актай, отвечая на соответствующий вопрос.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана в свою очередь утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577883254.html

https://ria.ru/20200928/erdogan-1577897728.html

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нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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