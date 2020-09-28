Турция заявила об отсутствии необходимости отправки военных в Карабах
19:05 28.09.2020 (обновлено: 19:53 28.09.2020)
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АНКАРА, 28 сен - РИА Новости. Турция пока не видит необходимости в отправке в зону конфликта в Карабахе своих военных и бойцов вооруженной сирийской оппозиции, заявил РИА Новости советник президента страны Ясин Актай в понедельник.
Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил РИА Новости, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе.
"Думаю, что Турция не будет участвовать (в карабахском конфликте – ред.) со своей военной силой, необходимости в этом нет, технической поддержки достаточно. Но если понадобится, то дорога открыта", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, может ли Турция непосредственно вмешиваться в кризис между двумя странами, используя свою военную силу.
По его словам, Анкара также не считает нужным привлекать для участия в военном конфликте в Карабахе бойцов вооруженной сирийской оппозиции.
"Зачем Турции отправлять сирийских бойцов? В этом необходимости нет", - сказал Актай, отвечая на соответствующий вопрос.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана в свою очередь утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.