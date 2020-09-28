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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577910620.html
Турция заявила об отсутствии необходимости отправки военных в Карабах
Турция пока не видит необходимости в отправке в зону конфликта в Карабахе своих военных и бойцов вооруженной сирийской оппозиции, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:05
2020-09-28T19:53
вардан тоганян
минобороны азербайджана
минобороны армении
обсе
нагорно-карабахская республика
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
турция
азербайджан
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<strong>АНКАРА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турция</a> пока не видит необходимости в отправке в зону конфликта в Карабахе своих военных и бойцов вооруженной сирийской оппозиции, заявил РИА Новости советник президента страны Ясин Актай в понедельник.Ранее посол Армении в России <a href="https://ria.ru/person_Vardan_Toganjan" target="_blank">Вардан Тоганян</a> заявил РИА Новости, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе.По его словам, Анкара также не считает нужным привлекать для участия в военном конфликте в Карабахе бойцов вооруженной сирийской оппозиции."Зачем Турции отправлять сирийских бойцов? В этом необходимости нет", - сказал Актай, отвечая на соответствующий вопрос.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана в свою очередь утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577883254.html
https://ria.ru/20200928/erdogan-1577897728.html
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нагорно-карабахская республика
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
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Турция заявила об отсутствии необходимости отправки военных в Карабах

19:05 28.09.2020 (обновлено: 19:53 28.09.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 28 сен - РИА Новости. Турция пока не видит необходимости в отправке в зону конфликта в Карабахе своих военных и бойцов вооруженной сирийской оппозиции, заявил РИА Новости советник президента страны Ясин Актай в понедельник.
Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил РИА Новости, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе.

"Думаю, что Турция не будет участвовать (в карабахском конфликте – ред.) со своей военной силой, необходимости в этом нет, технической поддержки достаточно. Но если понадобится, то дорога открыта", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, может ли Турция непосредственно вмешиваться в кризис между двумя странами, используя свою военную силу.

По его словам, Анкара также не считает нужным привлекать для участия в военном конфликте в Карабахе бойцов вооруженной сирийской оппозиции.
"Зачем Турции отправлять сирийских бойцов? В этом необходимости нет", - сказал Актай, отвечая на соответствующий вопрос.
Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 13:18Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Россия находится в полном контакте с Турцией по ситуации в Карабахе
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана в свою очередь утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаВардан ТоганянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаНагорный КарабахТурцияАзербайджанАрменияВ мире
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