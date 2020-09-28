https://ria.ru/20200928/karabakh-1577905759.html

Слуцкий предупредил о плачевных последствиях "нового пожара" в Карабахе

Внешним игрокам стоит направлять усилия на урегулирование обстановки в Нагорном Карабахе, новый пожар в Закавказье может иметь плачевные последствия для... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T17:54

2020-09-28T17:54

2020-09-28T18:05

минобороны азербайджана

минобороны армении

госдума рф

ильхам алиев

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

леонид слуцкий

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Внешним игрокам стоит направлять усилия на урегулирование обстановки в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>, новый пожар в Закавказье может иметь плачевные последствия для безопасности в регионе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>.Ситуация в Нагорном Карабахе не имеет силового или военного решения, стороны конфликта должны остановиться, проявить сдержанность и вернуться к переговорному процессу, прожолжил Леонид Слуцкий."Ситуация в Нагорном Карабахе не имеет силового или военного решения. Стороны должны остановиться, проявить сдержанность во избежание новых человеческих жертв и вернуться к переговорному процессу", - сказал депутат журналистам.Слуцкий напомнил, что депутаты <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> во вторник рассмотрят проект заявления о необходимости немедленного прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта."Мы готовы выступить с посреднической миссией для предотвращения дальнейшей эскалации", - добавил он.Минобороны<a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank"> Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577884673.html

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577898907.html

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, минобороны армении, госдума рф, ильхам алиев, леонид слуцкий, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире