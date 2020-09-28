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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577905522.html
Генсек ОДКБ прокомментировал ситуацию в Карабахе
Генсек ОДКБ Станислав Зась выражает серьезную озабоченность в связи с эскалацией ситуацией в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь организации Владимир... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:52
2020-09-28T18:19
станислав зась
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
одкб
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Генсек ОДКБ <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_Zas/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Зась</a> выражает серьезную озабоченность в связи с эскалацией ситуацией в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов."Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выражает серьезную обеспокоенность и озабоченность в связи с возобновлением 27 сентября вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, в ходе которого с обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди мирного населения. Нарушен режим прекращения огня, применяется тяжелое вооружение, в том числе артиллерия, танки и авиация, а также ударные БПЛА", - приводятся в сообщении пресс-секретаря слова генсека.Как отмечается в тексте сообщения, текущая ситуация не способствует выполнению соглашения о прекращении огня 1994 года и взаимных обязательств не применять силу в рамках мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта."Необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня и вернуться к переговорному процессу, который ведут сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами", - подчеркнул пресс-секретарь."Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно призывали стороны добиваться урегулирования конфликтных ситуаций исключительно мирным путем и воздерживаться от провокационных действий с целью недопущения эскалации напряженности", - напомнил он.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые.Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577898907.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
https://ria.ru/20200928/erdogan-1577897728.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
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станислав зась, одкб, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Генсек ОДКБ прокомментировал ситуацию в Карабахе

17:52 28.09.2020 (обновлено: 18:19 28.09.2020)
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© РИА Новости / Каро Саакян / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в зоне карабахского конфликта
Военнослужащий в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Каро Саакян
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась выражает серьезную озабоченность в связи с эскалацией ситуацией в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
"Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выражает серьезную обеспокоенность и озабоченность в связи с возобновлением 27 сентября вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, в ходе которого с обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди мирного населения. Нарушен режим прекращения огня, применяется тяжелое вооружение, в том числе артиллерия, танки и авиация, а также ударные БПЛА", - приводятся в сообщении пресс-секретаря слова генсека.
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Как отмечается в тексте сообщения, текущая ситуация не способствует выполнению соглашения о прекращении огня 1994 года и взаимных обязательств не применять силу в рамках мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
"Необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня и вернуться к переговорному процессу, который ведут сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами", - подчеркнул пресс-секретарь.
"Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно призывали стороны добиваться урегулирования конфликтных ситуаций исключительно мирным путем и воздерживаться от провокационных действий с целью недопущения эскалации напряженности", - напомнил он.
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Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСтанислав ЗасьОДКБНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
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