Белоруссия готова содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией
© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе
© Фото : Минобороны Азербайджана
МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Белоруссия готова оказать любое содействие в "продвижении диалога" Азербайджана и Армении в приемлемых для них форматах по Нагорному Карабаху, говорится в заявлении МИД республики.
"Не только призываем, но и искренне просим обоих важных для нас партнеров – Азербайджан и Армению – прекратить боевые действия, отказаться от применения оружия и найти способы мирного урегулирования ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ. Подтверждаем готовность оказать любое необходимое содействие в продвижении диалога сторон в этом и иных приемлемых для них форматах", - говорится в заявлении МИД, которое распространено в понедельник пресс-службой ведомства.
В МИД отметили также, что Минск глубоко обеспокоен резкой эскалацией обстановки и активными боевыми действиями с применением тяжелых видов вооружений и авиации в зоне нагорно-карабахского конфликта.
"Главное сегодня – как можно быстрее остановить кровопролитие и избежать новых жертв. Человеческие жизни бесценны, поэтому крайне важно приложить все усилия для сохранения мира и спокойствия в регионе", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.