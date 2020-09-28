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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577892663.html
Белоруссия готова содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией
Белоруссия готова оказать любое содействие в "продвижении диалога" Азербайджана и Армении в приемлемых для них форматах по Нагорному Карабаху, говорится в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T15:09
2020-09-28T15:09
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорный карабах
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
белоруссия
сша
азербайджан
армения
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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Белоруссия готова оказать любое содействие в "продвижении диалога" Азербайджана и Армении в приемлемых для них форматах по Нагорному Карабаху, говорится в заявлении МИД республики.В МИД отметили также, что Минск глубоко обеспокоен резкой эскалацией обстановки и активными боевыми действиями с применением тяжелых видов вооружений и авиации в зоне нагорно-карабахского конфликта.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577888210.html
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
белоруссия
сша
азербайджан
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обсе, нагорный карабах, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, белоруссия, сша, азербайджан, армения, в мире

Белоруссия готова содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией

15:09 28.09.2020
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© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Белоруссия готова оказать любое содействие в "продвижении диалога" Азербайджана и Армении в приемлемых для них форматах по Нагорному Карабаху, говорится в заявлении МИД республики.
"Не только призываем, но и искренне просим обоих важных для нас партнеров – Азербайджан и Армению – прекратить боевые действия, отказаться от применения оружия и найти способы мирного урегулирования ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ. Подтверждаем готовность оказать любое необходимое содействие в продвижении диалога сторон в этом и иных приемлемых для них форматах", - говорится в заявлении МИД, которое распространено в понедельник пресс-службой ведомства.
В МИД отметили также, что Минск глубоко обеспокоен резкой эскалацией обстановки и активными боевыми действиями с применением тяжелых видов вооружений и авиации в зоне нагорно-карабахского конфликта.
"Главное сегодня – как можно быстрее остановить кровопролитие и избежать новых жертв. Человеческие жизни бесценны, поэтому крайне важно приложить все усилия для сохранения мира и спокойствия в регионе", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 14:20Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
14170004
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорный КарабахИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаБелоруссияСШААзербайджанАрменияВ мире
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