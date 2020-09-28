Азербайджан обратился к диаспоре в России из-за ситуации в Карабахе
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Посольство Азербайджана призывает диаспорские организации в РФ с пониманием отнестись к сложившейся ситуации в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе и действовать в рамках норм и законов России, заявили в дипмиссии республики в Москве.
"Посольство призывает диаспорские организации на территории России с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и действовать в рамках принятых норм и законов Российской Федерации. Также необходимо отметить, что в течение только одного дня посольство получило более 50 обращений от наших соотечественников, изъявивших желание защищать свою Родину", - говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В дипмиссии выразили глубокую благодарность соотечественникам за проявленный патриотизм и заявили, что "азербайджанская армия способна самостоятельно решить любые задачи по освобождению оккупированных территорий".
Также в посольстве возложили ответственность за нынешнее обострение ситуации на военно-политическое руководство Армении, "действия которого привели к июльским событиям в товузском направлении, вследствие чего погибли азербайджанские военнослужащие и мирные жители, в августе к захвату азербайджанскими военными руководителя диверсионной группы, направленной для совершения террористических актов".
Посольство выразило соболезнования семьям и близким погибших азербайджанских военнослужащих и гражданских.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
13 июля, 21:39Сказано в эфиреЧто происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.