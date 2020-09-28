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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577892012.html
Азербайджан обратился к диаспоре в России из-за ситуации в Карабахе
Посольство Азербайджана призывает диаспорские организации в РФ с пониманием отнестись к сложившейся ситуации в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:59
2020-09-28T14:59
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
россия
минобороны азербайджана
минобороны армении
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Посольство Азербайджана призывает диаспорские организации в РФ с пониманием отнестись к сложившейся ситуации в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе и действовать в рамках норм и законов России, заявили в дипмиссии республики в Москве.В дипмиссии выразили глубокую благодарность соотечественникам за проявленный патриотизм и заявили, что "азербайджанская армия способна самостоятельно решить любые задачи по освобождению оккупированных территорий".Также в посольстве возложили ответственность за нынешнее обострение ситуации на военно-политическое руководство <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, "действия которого привели к июльским событиям в товузском направлении, вследствие чего погибли азербайджанские военнослужащие и мирные жители, в августе к захвату азербайджанскими военными руководителя диверсионной группы, направленной для совершения террористических актов".Посольство выразило соболезнования семьям и близким погибших азербайджанских военнослужащих и гражданских.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577875488.html
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577874969.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
Турция, Азербайджан и Пакистан - искусственные образования на карте мира. Турция присвоила себе созданное другими цивилизациями. Константинополь превратила в Стамбул, собор Свю Софии - в мечеть. Пакистанцы назывались "индийскими мусульманами" до 1947 года. Азербайджан вообще моложе Кака Колы!
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Пусть теперь армяне сами решают свои проблемы ,после плевков в адрес России.
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россия
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
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обострение конфликта в нагорном карабахе, россия, минобороны азербайджана, минобороны армении, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан обратился к диаспоре в России из-за ситуации в Карабахе

14:59 28.09.2020
10760
© REUTERS / Aziz KarimovВоеннослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку
Военнослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© REUTERS / Aziz Karimov
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Посольство Азербайджана призывает диаспорские организации в РФ с пониманием отнестись к сложившейся ситуации в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе и действовать в рамках норм и законов России, заявили в дипмиссии республики в Москве.
"Посольство призывает диаспорские организации на территории России с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и действовать в рамках принятых норм и законов Российской Федерации. Также необходимо отметить, что в течение только одного дня посольство получило более 50 обращений от наших соотечественников, изъявивших желание защищать свою Родину", - говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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"Играют по-крупному". Эксперт оценил вероятность большой войны в Карабахе
В дипмиссии выразили глубокую благодарность соотечественникам за проявленный патриотизм и заявили, что "азербайджанская армия способна самостоятельно решить любые задачи по освобождению оккупированных территорий".
Также в посольстве возложили ответственность за нынешнее обострение ситуации на военно-политическое руководство Армении, "действия которого привели к июльским событиям в товузском направлении, вследствие чего погибли азербайджанские военнослужащие и мирные жители, в августе к захвату азербайджанскими военными руководителя диверсионной группы, направленной для совершения террористических актов".
Посольство выразило соболезнования семьям и близким погибших азербайджанских военнослужащих и гражданских.
Военнослужащий в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 11:45Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Азербайджан назвал обострение в Карабахе отечественной войной
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеРоссияМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
Турция, Азербайджан и Пакистан - искусственные образования на карте мира. Турция присвоила себе созданное другими цивилизациями. Константинополь превратила в Стамбул, собор Свю Софии - в мечеть. Пакистанцы назывались "индийскими мусульманами" до 1947 года. Азербайджан вообще моложе Кака Колы!
28 сентября, 15:15
Aramayis AlojantsAramayis Alojants
2040027
Пусть теперь армяне сами решают свои проблемы ,после плевков в адрес России.
28 сентября, 16:19
и иван иванов первый
1940002
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