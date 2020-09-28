https://ria.ru/20200928/karabakh-1577892012.html

Азербайджан обратился к диаспоре в России из-за ситуации в Карабахе

Посольство Азербайджана призывает диаспорские организации в РФ с пониманием отнестись к сложившейся ситуации в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:59

2020-09-28T14:59

2020-09-28T14:59

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

россия

минобороны азербайджана

минобороны армении

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Посольство Азербайджана призывает диаспорские организации в РФ с пониманием отнестись к сложившейся ситуации в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе и действовать в рамках норм и законов России, заявили в дипмиссии республики в Москве.В дипмиссии выразили глубокую благодарность соотечественникам за проявленный патриотизм и заявили, что "азербайджанская армия способна самостоятельно решить любые задачи по освобождению оккупированных территорий".Также в посольстве возложили ответственность за нынешнее обострение ситуации на военно-политическое руководство <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, "действия которого привели к июльским событиям в товузском направлении, вследствие чего погибли азербайджанские военнослужащие и мирные жители, в августе к захвату азербайджанскими военными руководителя диверсионной группы, направленной для совершения террористических актов".Посольство выразило соболезнования семьям и близким погибших азербайджанских военнослужащих и гражданских.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577875488.html

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577874969.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html

Aramayis Alojants Турция, Азербайджан и Пакистан - искусственные образования на карте мира. Турция присвоила себе созданное другими цивилизациями. Константинополь превратила в Стамбул, собор Свю Софии - в мечеть. Пакистанцы назывались "индийскими мусульманами" до 1947 года. Азербайджан вообще моложе Кака Колы! 33

иван иванов первый Пусть теперь армяне сами решают свои проблемы ,после плевков в адрес России. 25

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россия

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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