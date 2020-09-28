https://ria.ru/20200928/karabakh-1577890858.html

В Совфеде увидели взаимосвязь между ситуацией в Белоруссии и Карабахе

США в рамках стратегии по сдерживанию России пытаются использовать конфликты, возникающие по периметру нашей страны, для дестабилизации ситуации в РФ, это... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:47

2020-09-28T14:47

2020-09-28T14:47

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

александр лукашенко

снг

андрей климов

белоруссия

сша

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в рамках стратегии по сдерживанию России пытаются использовать конфликты, возникающие по периметру нашей страны, для дестабилизации ситуации в РФ, это относится и к <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, и к армяно-азербайджанскому конфликту, заявил РИА Новости в понедельник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klimov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Климов</a>.В Белоруссии после президентских выборов 9 августа проходят акции протеста несогласных с итогами голосования, в ходе которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Между <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> обострился конфликт из-за <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>."США могут попытаться использовать конфликты по периметру границ РФ для дестабилизации ситуации в нашей стране, это согласуется с их общей стратегией по сдерживанию России", - сказал парламентарий.Он отметил, что в ситуации с противостоянием Армении и Азербайджана много своих региональных игроков, а также внутренних причин в самих странах."Я не думаю, что у каждой из этих ситуаций был какой-то свой один режиссер, но то, что сейчас попытаются использовать эти конфликты для дестабилизации ситуации в России - скорее всего", - сказал законодатель.Он подчеркнул, что обострение ситуации на пространстве <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> всегда являлось частью интересов США.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html

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белоруссия

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, снг, андрей климов, белоруссия, сша, армения, в мире