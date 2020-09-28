https://ria.ru/20200928/karabakh-1577888557.html

В Армении заявили "о прямом присутствии Турции в Карабахе"

Министерство иностранных дел Армении распространило в понедельник заявление, в котором указало на "прямое присутствие Турции на арене военных действий в... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:29

2020-09-28T14:29

2020-09-28T14:29

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

минобороны азербайджана

минобороны армении

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

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в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> распространило в понедельник заявление, в котором указало на "прямое присутствие <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> на арене военных действий в Карабахе".В документе отмечается, что <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> поддерживала <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> в рамках карабахского конфликта и в 1990-х, когда инициировала сухопутную блокаду Армении. Однако сейчас, по мнению <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a>, эта поддержка качественно иная. "Она характеризуется прямым присутствием Турции на арене военных действий", - говорится в заявлении.Армянское минобороны считает, что бок о бок с азербайджанцами в Карабахе воюют специалисты из Турции, которые используют оружие турецкого производства, в том числе беспилотники и военные самолеты. "Согласно информации, полученной из достоверных источников, Турция вербует зарубежных боевиков-террористов и переправляет их в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a>. Одновременно Турция на уровне высшего руководства предоставляет полноценную политическую и пропагандистскую поддержку Азербайджану", - говорится в документе.В МИД считают, что сейчас фактически сложилась ситуация, когда "народ Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) борется с турецко-азербайджанским альянсом". По мнению Еревана, этот альянс является серьезной угрозой для народов региона."Армения и Арцах полны решимости противостоять и нейтрализовать цели этого альянса. У этой решимости нет альтернативы, так как она отражает волю армянского народ жить на своей земле… Армения уверена, что военная авантюра Азербайджана сорвется, и он будет вынужден отказаться от намерения решить проблему военным путем".<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577888210.html

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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