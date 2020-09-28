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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577886174.html
Межрелигиозный совет России выступит с заявлением по Карабаху
Межрелигиозный совет России, как ожидается, выступит с заявлением по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, чтобы призвать конфликтующие стороны к прекращению огня РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:56
2020-09-28T13:56
религия и мировоззрение
обострение конфликта в нагорном карабахе
новости - религия и мировоззрение
талгат таджуддин
нагорный карабах
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Межрелигиозный совет России, как ожидается, выступит с заявлением по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, чтобы призвать конфликтующие стороны к прекращению огня и началу переговоров, заявил в понедельник РИА Новости глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) верховный муфтий России Талгат Таджуддин.Отвечая на вопрос о том, ожидаются ли какие-то мирные инициативы в связи с обострившимся конфликтом от лица мусульманской уммы, Таджуддин сообщил, что они будут не только от мусульманского сообщества, но и от имени Межрелигиозного совета России."Видимо, будет заявление – призыв к прекращению огня и сесть за стол переговоров. Потому что в Совете и мусульмане, и христиане, и иудеи, буддисты – все традиционные конфессии. Тут же кто-то хочет представить, как будто это (в Карабахе - ред.) какой-то христианско-мусульманский конфликт, но там же конфликт из-за земли, который веками у них уже складывался... Очухаться они должны", - сказал верховный муфтий.По его мнению, конфликт вокруг Нагорного Карабаха - это "ягодки от того, что Советский Союз распался".По его мнению, выход из сложившейся ситуации может быть только один – переговоры, и участники конфликта должны это понять. "Больше никак. Это около наших границ, рядом Иран, рядом Турция – их что ли вовлекать? Не хватало Сирии?" - добавил муфтий.Оценивая позицию Турции, которая уже выступила однозначно на стороне одной из сторон конфликта, Азербайджана, он заметил, что "это естественно". "Поэтому чтобы и их не вовлекать, и Иран, и Россию не вовлекать, им нужно договориться", - заключил Таджуддин.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577884673.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/karabakh-1577876181.html
нагорный карабах
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обострение конфликта в нагорном карабахе, новости - религия и мировоззрение, талгат таджуддин, нагорный карабах

Межрелигиозный совет России выступит с заявлением по Карабаху

13:56 28.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезидент Федерации еврейских общин России Александр Борода и верховный муфтий России Талгат Таджуддин перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2018
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода и верховный муфтий России Талгат Таджуддин перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Межрелигиозный совет России, как ожидается, выступит с заявлением по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, чтобы призвать конфликтующие стороны к прекращению огня и началу переговоров, заявил в понедельник РИА Новости глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) верховный муфтий России Талгат Таджуддин.
Отвечая на вопрос о том, ожидаются ли какие-то мирные инициативы в связи с обострившимся конфликтом от лица мусульманской уммы, Таджуддин сообщил, что они будут не только от мусульманского сообщества, но и от имени Межрелигиозного совета России.
"Видимо, будет заявление – призыв к прекращению огня и сесть за стол переговоров. Потому что в Совете и мусульмане, и христиане, и иудеи, буддисты – все традиционные конфессии. Тут же кто-то хочет представить, как будто это (в Карабахе - ред.) какой-то христианско-мусульманский конфликт, но там же конфликт из-за земли, который веками у них уже складывался... Очухаться они должны", - сказал верховный муфтий.
Армянский солдат в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 13:36Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Армении создали езидский отряд для отправки в Карабах
По его мнению, конфликт вокруг Нагорного Карабаха - это "ягодки от того, что Советский Союз распался".
"Тогда никто ничего не делил. Армяне и на Сахалине жили, и в Башкортостане, Татарстане – везде, и азербайджанцы, и все, хоть турки. А тут дележ... И потом, оставлять этот конфликт детям и внукам? Чтобы они еще несколько сот лет воевали что ли? Не доросли до этого, чтобы понять?" - заявил Таджуддин.
По его мнению, выход из сложившейся ситуации может быть только один – переговоры, и участники конфликта должны это понять. "Больше никак. Это около наших границ, рядом Иран, рядом Турция – их что ли вовлекать? Не хватало Сирии?" - добавил муфтий.
Оценивая позицию Турции, которая уже выступила однозначно на стороне одной из сторон конфликта, Азербайджана, он заметил, что "это естественно". "Поэтому чтобы и их не вовлекать, и Иран, и Россию не вовлекать, им нужно договориться", - заключил Таджуддин.
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 12:00
Посол Армении обвинил Турцию в переброске в Карабах боевиков из Сирии
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
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Религия и мировоззрениеОбострение конфликта в Нагорном КарабахеНовости - Религия и мировоззрениеТалгат ТаджуддинНагорный Карабах
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