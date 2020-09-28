https://ria.ru/20200928/karabakh-1577886174.html

Межрелигиозный совет России выступит с заявлением по Карабаху

Межрелигиозный совет России, как ожидается, выступит с заявлением по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, чтобы призвать конфликтующие стороны к прекращению огня РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:56

2020-09-28T13:56

2020-09-28T13:56

религия и мировоззрение

обострение конфликта в нагорном карабахе

новости - религия и мировоззрение

талгат таджуддин

нагорный карабах

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Межрелигиозный совет России, как ожидается, выступит с заявлением по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, чтобы призвать конфликтующие стороны к прекращению огня и началу переговоров, заявил в понедельник РИА Новости глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) верховный муфтий России Талгат Таджуддин.Отвечая на вопрос о том, ожидаются ли какие-то мирные инициативы в связи с обострившимся конфликтом от лица мусульманской уммы, Таджуддин сообщил, что они будут не только от мусульманского сообщества, но и от имени Межрелигиозного совета России."Видимо, будет заявление – призыв к прекращению огня и сесть за стол переговоров. Потому что в Совете и мусульмане, и христиане, и иудеи, буддисты – все традиционные конфессии. Тут же кто-то хочет представить, как будто это (в Карабахе - ред.) какой-то христианско-мусульманский конфликт, но там же конфликт из-за земли, который веками у них уже складывался... Очухаться они должны", - сказал верховный муфтий.По его мнению, конфликт вокруг Нагорного Карабаха - это "ягодки от того, что Советский Союз распался".По его мнению, выход из сложившейся ситуации может быть только один – переговоры, и участники конфликта должны это понять. "Больше никак. Это около наших границ, рядом Иран, рядом Турция – их что ли вовлекать? Не хватало Сирии?" - добавил муфтий.Оценивая позицию Турции, которая уже выступила однозначно на стороне одной из сторон конфликта, Азербайджана, он заметил, что "это естественно". "Поэтому чтобы и их не вовлекать, и Иран, и Россию не вовлекать, им нужно договориться", - заключил Таджуддин.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577884673.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/karabakh-1577876181.html

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, новости - религия и мировоззрение, талгат таджуддин, нагорный карабах