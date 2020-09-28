https://ria.ru/20200928/karabakh-1577883254.html

Россия находится в полном контакте с Турцией по ситуации в Карабахе

Москва находится в полном контакте с Анкарой по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:18

2020-09-28T13:18

2020-09-28T13:22

никол пашинян

минобороны азербайджана

минобороны армении

обсе

дмитрий песков

владимир путин

нагорно-карабахская республика

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Москва находится в полном контакте с Анкарой по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a> и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577875488.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/politika-1577853638.html

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нагорно-карабахская республика

сша

нагорный карабах

москва

анкара

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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