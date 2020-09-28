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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577883254.html
Россия находится в полном контакте с Турцией по ситуации в Карабахе
Москва находится в полном контакте с Анкарой по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:18
2020-09-28T13:22
никол пашинян
минобороны азербайджана
минобороны армении
обсе
дмитрий песков
владимир путин
нагорно-карабахская республика
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Москва находится в полном контакте с Анкарой по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a> и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577875488.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/politika-1577853638.html
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нагорно-карабахская республика
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нагорный карабах
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никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, обсе, дмитрий песков, владимир путин, нагорно-карабахская республика, сша, обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах, москва, анкара, в мире

Россия находится в полном контакте с Турцией по ситуации в Карабахе

13:18 28.09.2020 (обновлено: 13:22 28.09.2020)
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© AP Photo / Armenian Defense MinistryБоевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© AP Photo / Armenian Defense Ministry
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Москва находится в полном контакте с Анкарой по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вчера были контакты по линии министерства иностранных дел с Анкарой. Поэтому здесь тоже российская сторона находится в полном контакте", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Нагорном Карабахе.
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 11:51Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Играют по-крупному". Эксперт оценил вероятность большой войны в Карабахе
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.
Горящая военная техника армии Азербайджана в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 19:20
Эксперт просчитал сценарий развития эскалации в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОБСЕДмитрий ПесковВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаСШАОбострение конфликта в Нагорном КарабахеНагорный КарабахМоскваАнкараВ мире
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