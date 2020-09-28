https://ria.ru/20200928/karabakh-1577874236.html

МИД России не комментирует сообщения о сирийских наемниках в Карабахе

Министерство иностранных дел России не комментирует информацию СМИ о якобы участии наёмников из Сирии в конфликте в Карабахе, который обострился с воскресенья,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:34

2020-09-28T11:34

2020-09-28T11:34

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

минобороны армении

обсе

андрей руденко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нагорно-карабахская республика

сирия

сша

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел России не комментирует информацию СМИ о якобы участии наёмников из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> в конфликте в Карабахе, который обострился с воскресенья, заявил замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Rudenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Руденко</a>.Ранее Минобороны Армении заявило, что проверяет информацию о якобы присутствии на стороне Азербайджана "сирийских боевиков", о них сообщения появилась в соцсетях.МО Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/politika-1577853638.html

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577839333.html

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нагорно-карабахская республика

сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, минобороны армении, обсе, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нагорно-карабахская республика, сирия, сша, в мире