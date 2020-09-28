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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577874031.html
Баку заявил, что на стороне Армении воюют наемники из Сирии
Минобороны Азербайджана заявило, что на стороне Армении в Карабахе воюют прибывшие из Сирии и стран Ближнего Востока наемники. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:33
2020-09-28T12:37
вардан тоганян
минобороны армении
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
минобороны азербайджана
сирия
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<strong>БАКУ, 28 сен — РИА Новости.</strong> Минобороны Азербайджана заявило, что на стороне Армении в Карабахе воюют прибывшие из Сирии и стран Ближнего Востока наемники.При этом ранее посол Армении в России <a href="http://ria.ru/person_Vardan_Toganjan/" target="_blank" data-auto="true">Вардан Тоганян</a> заявил в интервью РИА Новости, что боевики, переброшенные <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> из Сирии, уже участвуют в военных действиях в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> на стороне Баку.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе; согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577852401.html
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нагорно-карабахская республика
сша
сирия
армения
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вардан тоганян, минобороны армении, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, обострение конфликта в нагорном карабахе, минобороны азербайджана, сирия, армения, в мире

Баку заявил, что на стороне Армении воюют наемники из Сирии

11:33 28.09.2020 (обновлено: 12:37 28.09.2020)
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© REUTERS / StaffАрмянский солдат в зоне карабахского конфликта
Армянский солдат в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© REUTERS / Staff
Читать ria.ru в
БАКУ, 28 сен — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что на стороне Армении в Карабахе воюют прибывшие из Сирии и стран Ближнего Востока наемники.

"Согласно полученной разведывательной информации, среди потерь противника много наемников армянского происхождения из Сирии и разных стран Ближнего Востока. Но поскольку они не зарегистрированы в Армении официально, враг легко скрывает эти потери", — заявил журналистам начальник пресс-службы военного ведомства полковник Вагиф Даргяхлы.

Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
При этом ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил в интервью РИА Новости, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе на стороне Баку.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе; согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Военнослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 18:47Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Эксперт оценил вероятность дальнейшей эскалации в Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаВардан ТоганянМинобороны АрменииОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАОбострение конфликта в Нагорном КарабахеМинобороны АзербайджанаСирияАрменияВ мире
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