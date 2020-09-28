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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html
Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах
Подразделения, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости посол Армении в России... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:16
2020-09-28T11:52
вардан тоганян
минобороны азербайджана
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
турция
сирия
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Подразделения, переброшенные Турцией из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, уже участвуют в военных действиях в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявил в интервью РИА Новости посол Армении в России <a href="http://ria.ru/person_Vardan_Toganjan/" target="_blank" data-auto="true">Вардан Тоганян</a>."По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. &lt;...&gt; Их готовят в лагерях боевиков", — уточнил он.Дипломат добавил, что национальный состав этих групп определить сложно.В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сказали, что на стороне Армении воюют "прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока люди".Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Российский МИД призывал стороны к сдержанности. Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577852401.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/politika-1577853638.html
нагорно-карабахская республика
сша
турция
сирия
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вардан тоганян, минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, обострение конфликта в нагорном карабахе, турция, сирия, армения, в мире

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах

11:16 28.09.2020 (обновлено: 11:52 28.09.2020)
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© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Подразделения, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
"По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. <...> Их готовят в лагерях боевиков", — уточнил он.
Дипломат добавил, что национальный состав этих групп определить сложно.
В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сказали, что на стороне Армении воюют "прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока люди".
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Российский МИД призывал стороны к сдержанности.
Военнослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 18:47Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Эксперт оценил вероятность дальнейшей эскалации в Карабахе
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Горящая военная техника армии Азербайджана в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 19:20
Эксперт просчитал сценарий развития эскалации в Нагорном Карабахе
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаВардан ТоганянМинобороны АзербайджанаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАОбострение конфликта в Нагорном КарабахеТурцияСирияАрменияВ мире
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