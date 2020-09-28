Баку заявил, что Ереван обстреливает населенные пункты в Карабахе
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© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанкРазрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана
© Sputnik / Ибрагим Гашимов
БАКУ, 28 сен – РИА Новости. МИД Азербайджана заявил, что ВС Армении интенсивно обстреливают населенные пункты под Тертером на линии соприкосновения в Карабахе.
Ранее в понедельник Армения заявила, что Азербайджан применяет в Карабахе тяжелую огнеметную систему.
"С утра 28 сентября 2020 года Вооруженные силы Армении интенсивно обстреливают город Тертер. Вражеские силы целенаправленно нацеливаются на гражданских лиц и объекты города. Обстрел мирных жителей города Тертер демонстрирует, что Армения осуществляет террор в отношении гражданских лиц и в очередной раз грубо нарушает международное гуманитарное право", - заявляет МИД Азербайджана.
Там добавили, что ВС Азербайджана осуществляют "контрнаступательные меры" и "не ведут войну против гражданского населения", действуя "в рамках международного гуманитарного права". МИД Азербайджана призвал "международное сообщество решительно осудить" действия Армении.
13 июля, 21:39Сказано в эфиреЧто происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
МО Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.