https://ria.ru/20200928/karabakh-1577864877.html

Баку заявил, что Ереван обстреливает населенные пункты в Карабахе

МИД Азербайджана заявил, что ВС Армении интенсивно обстреливают населенные пункты под Тертером на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T09:08

2020-09-28T09:08

2020-09-28T09:08

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

обсе

мид азербайджана

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 28 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Азербайджана</a> заявил, что ВС Армении интенсивно обстреливают населенные пункты под Тертером на линии соприкосновения в Карабахе.Ранее в понедельник Армения заявила, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> применяет в Карабахе тяжелую огнеметную систему.Там добавили, что ВС Азербайджана осуществляют "контрнаступательные меры" и "не ведут войну против гражданского населения", действуя "в рамках международного гуманитарного права". МИД Азербайджана призвал "международное сообщество решительно осудить" действия Армении.МО Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577852401.html

нагорно-карабахская республика

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, обсе, мид азербайджана, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире