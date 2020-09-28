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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577864877.html
Баку заявил, что Ереван обстреливает населенные пункты в Карабахе
МИД Азербайджана заявил, что ВС Армении интенсивно обстреливают населенные пункты под Тертером на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:08
2020-09-28T09:08
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
обсе
мид азербайджана
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 28 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Азербайджана</a> заявил, что ВС Армении интенсивно обстреливают населенные пункты под Тертером на линии соприкосновения в Карабахе.Ранее в понедельник Армения заявила, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> применяет в Карабахе тяжелую огнеметную систему.Там добавили, что ВС Азербайджана осуществляют "контрнаступательные меры" и "не ведут войну против гражданского населения", действуя "в рамках международного гуманитарного права". МИД Азербайджана призвал "международное сообщество решительно осудить" действия Армении.МО Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577852401.html
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обострение конфликта в нагорном карабахе, обсе, мид азербайджана, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Баку заявил, что Ереван обстреливает населенные пункты в Карабахе

09:08 28.09.2020
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© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанкРазрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана
Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Sputnik / Ибрагим Гашимов
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БАКУ, 28 сен – РИА Новости. МИД Азербайджана заявил, что ВС Армении интенсивно обстреливают населенные пункты под Тертером на линии соприкосновения в Карабахе.
Ранее в понедельник Армения заявила, что Азербайджан применяет в Карабахе тяжелую огнеметную систему.
"С утра 28 сентября 2020 года Вооруженные силы Армении интенсивно обстреливают город Тертер. Вражеские силы целенаправленно нацеливаются на гражданских лиц и объекты города. Обстрел мирных жителей города Тертер демонстрирует, что Армения осуществляет террор в отношении гражданских лиц и в очередной раз грубо нарушает международное гуманитарное право", - заявляет МИД Азербайджана.
Там добавили, что ВС Азербайджана осуществляют "контрнаступательные меры" и "не ведут войну против гражданского населения", действуя "в рамках международного гуманитарного права". МИД Азербайджана призвал "международное сообщество решительно осудить" действия Армении.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
МО Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военнослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 18:47Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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200401
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеОБСЕМИД АзербайджанаНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
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