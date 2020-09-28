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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577863669.html
Ереван заявил, что Баку применяет в Карабахе тяжелую огнеметную систему
Азербайджан применяет в боях в Карабахе тяжелую огнеметную систему, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T08:19
2020-09-28T10:14
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен — РИА Новости.</strong> Азербайджан применяет в боях в Карабахе тяжелую огнеметную систему, заявила пресс-секретарь Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян."Ночью бои продолжались с разной интенсивностью. С раннего утра противник возобновил наступательные действия с применением артиллерийских средств и бронетехники, в том числе тяжелой огнеметной системы "ТОС", — написала она в <a href="https://www.facebook.com/hetqonline/posts/3366632366726723/" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.По ее словам, армянские военные сдерживают наступление, "нанося противнику значительные потери в живой силе и технике".Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась накануне утром. Ответственность за это Баку и Ереван перекладывают друг на друга: Минобороны Армении заявляет, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика подверглась "воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана, в Баку утверждают, что огонь открыли армянские военные. Обе стороны сообщают о продолжающихся боях и о том, что противник несет значительные потери в живой силе и технике. В Армении и НКР ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию, позже военное положение объявили и в некоторых районах Азербайджана.Россия и многие другие государства призвали стороны конфликта к сдержанности.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/karabakh-1577863579.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Обострение ситуации в Нагорном Карабахе: есть погибшие
Десятки сел Нагорного Карабаха были обстреляны утром 27 сентября. Есть погибшие и раненные. Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже парламент Азербайджана также ввел военное положение в некоторых городах и комендантский час. Армения обвиняет Азербайджан в нападении. Обратная сторона утверждает, что военные Азербайджана были обстреляны со стороны Армении. Глава российского МИД призывает обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам.
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Ереван заявил, что Баку применяет в Карабахе тяжелую огнеметную систему

08:19 28.09.2020 (обновлено: 10:14 28.09.2020)
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© Министерство обороны Армении / Перейти в фотобанкВоенная техника Азербайджана. Стоп-кадр видео
Военная техника Азербайджана. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Министерство обороны Армении
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ЕРЕВАН, 28 сен — РИА Новости. Азербайджан применяет в боях в Карабахе тяжелую огнеметную систему, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
"Ночью бои продолжались с разной интенсивностью. С раннего утра противник возобновил наступательные действия с применением артиллерийских средств и бронетехники, в том числе тяжелой огнеметной системы "ТОС", — написала она в фейсбуке.
Военнослужащий в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 08:14
Азербайджан сообщил о сотнях погибших армянских военных в Карабахе
По ее словам, армянские военные сдерживают наступление, "нанося противнику значительные потери в живой силе и технике".
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась накануне утром. Ответственность за это Баку и Ереван перекладывают друг на друга: Минобороны Армении заявляет, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика подверглась "воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана, в Баку утверждают, что огонь открыли армянские военные. Обе стороны сообщают о продолжающихся боях и о том, что противник несет значительные потери в живой силе и технике. В Армении и НКР ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию, позже военное положение объявили и в некоторых районах Азербайджана.
Россия и многие другие государства призвали стороны конфликта к сдержанности.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
1593332014
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
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