https://ria.ru/20200928/karabakh-1577863669.html

Ереван заявил, что Баку применяет в Карабахе тяжелую огнеметную систему

Азербайджан применяет в боях в Карабахе тяжелую огнеметную систему, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T08:19

2020-09-28T08:19

2020-09-28T10:14

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен — РИА Новости.</strong> Азербайджан применяет в боях в Карабахе тяжелую огнеметную систему, заявила пресс-секретарь Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян."Ночью бои продолжались с разной интенсивностью. С раннего утра противник возобновил наступательные действия с применением артиллерийских средств и бронетехники, в том числе тяжелой огнеметной системы "ТОС", — написала она в <a href="https://www.facebook.com/hetqonline/posts/3366632366726723/" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.По ее словам, армянские военные сдерживают наступление, "нанося противнику значительные потери в живой силе и технике".Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась накануне утром. Ответственность за это Баку и Ереван перекладывают друг на друга: Минобороны Армении заявляет, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика подверглась "воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана, в Баку утверждают, что огонь открыли армянские военные. Обе стороны сообщают о продолжающихся боях и о том, что противник несет значительные потери в живой силе и технике. В Армении и НКР ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию, позже военное положение объявили и в некоторых районах Азербайджана.Россия и многие другие государства призвали стороны конфликта к сдержанности.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/karabakh-1577863579.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе: есть погибшие Десятки сел Нагорного Карабаха были обстреляны утром 27 сентября. Есть погибшие и раненные. Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже парламент Азербайджана также ввел военное положение в некоторых городах и комендантский час. Армения обвиняет Азербайджан в нападении. Обратная сторона утверждает, что военные Азербайджана были обстреляны со стороны Армении. Глава российского МИД призывает обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам. 2020-09-28T08:19 true PT2M13S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире