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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577860187.html
Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе и призвал к прекращению огня. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T00:47
2020-09-28T00:47
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
обсе
нагорный карабах
джо байден
нагорно-карабахская республика
вашингтон (город)
сша
азербайджан
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> выразил обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе и призвал к прекращению огня.По его мнению, США должны настаивать на увеличении числа наблюдателей вдоль линии соприкосновения и "призвать Россию прекратить циничные поставки оружия обеим сторонам". Кроме того, <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> должен пересмотреть свои программы помощи, чтобы гарантировать, что никакие вооружения не могли быть использованы в наступательных целях."Вспышка насилия в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> грозит перерасти в более масштабный региональный конфликт, поэтому третьи стороны в регионе должны оставаться в стороне от конфликта, а посредники Минской группы должны немедленно добиваться деэскалации и возвращения к переговорам", - заявил Байден.В воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
https://ria.ru/20200927/espch-1577855031.html
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577839610.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
вашингтон (город)
сша
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Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

00:47 28.09.2020
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© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден общается с журналистами
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден общается с журналистами - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе и призвал к прекращению огня.
"Я глубоко обеспокоен вспышкой насилия в Нагорном Карабахе и призываю к срочной деэскалации, восстановлению режима прекращения огня и возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном", - говорится в его заявлении, распространенном в понедельник штабом политика.
По его мнению, США должны настаивать на увеличении числа наблюдателей вдоль линии соприкосновения и "призвать Россию прекратить циничные поставки оружия обеим сторонам". Кроме того, Вашингтон должен пересмотреть свои программы помощи, чтобы гарантировать, что никакие вооружения не могли быть использованы в наступательных целях.
"Вспышка насилия в Нагорном Карабахе грозит перерасти в более масштабный региональный конфликт, поэтому третьи стороны в регионе должны оставаться в стороне от конфликта, а посредники Минской группы должны немедленно добиваться деэскалации и возвращения к переговорам", - заявил Байден.
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В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеОБСЕНагорный КарабахДжо БайденНагорно-Карабахская РеспубликаВашингтон (город)СШААзербайджанАрменияВ мире
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