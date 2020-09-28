Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
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© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден общается с журналистами
ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе и призвал к прекращению огня.
"Я глубоко обеспокоен вспышкой насилия в Нагорном Карабахе и призываю к срочной деэскалации, восстановлению режима прекращения огня и возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном", - говорится в его заявлении, распространенном в понедельник штабом политика.
По его мнению, США должны настаивать на увеличении числа наблюдателей вдоль линии соприкосновения и "призвать Россию прекратить циничные поставки оружия обеим сторонам". Кроме того, Вашингтон должен пересмотреть свои программы помощи, чтобы гарантировать, что никакие вооружения не могли быть использованы в наступательных целях.
"Вспышка насилия в Нагорном Карабахе грозит перерасти в более масштабный региональный конфликт, поэтому третьи стороны в регионе должны оставаться в стороне от конфликта, а посредники Минской группы должны немедленно добиваться деэскалации и возвращения к переговорам", - заявил Байден.
В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.