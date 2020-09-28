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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577860141.html
Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян обсудил ситуацию в Карабахе с заместителе государственного секретаря США Стивеном Биганом, сообщила... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T00:41
2020-09-28T00:41
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
стивен биган
обсе
нагорный карабах
ереван
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Зограб Мнацаканян обсудил ситуацию в Карабахе с заместителе государственного секретаря США <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивеном Биганом</a>, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян."<a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Мнацаканян</a> провел телефонный разговор с Биганом в связи ситуацией, сложившейся в результате военной агрессии <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> против Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.)", - написала Нагдалян в Facebook. Детали беседы она не привела.По словам пресс-секретаря, Мнацаканян переговорил также с коллегами из Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, Ирана - Мохаммадом Джавадом Зарифом, Греции - Никосом Дендиасом.В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
https://ria.ru/20200927/obostrenie-situatsii-v-nagornom-karabakhe-est-pogibshie-1577859163.html
нагорный карабах
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обострение конфликта в нагорном карабахе, стивен биган, обсе, нагорный карабах, ереван, сша, армения, в мире

Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США

00:41 28.09.2020
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© РИА Новости / МИД Армении / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на онлайн-заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Армении
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на онлайн-заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Армении - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / МИД Армении
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ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян обсудил ситуацию в Карабахе с заместителе государственного секретаря США Стивеном Биганом, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.
"Мнацаканян провел телефонный разговор с Биганом в связи ситуацией, сложившейся в результате военной агрессии Азербайджана против Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.)", - написала Нагдалян в Facebook. Детали беседы она не привела.
По словам пресс-секретаря, Мнацаканян переговорил также с коллегами из Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, Ирана - Мохаммадом Джавадом Зарифом, Греции - Никосом Дендиасом.
В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе: есть погибшие - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 23:05
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе: есть погибшиеДесятки сел Нагорного Карабаха были обстреляны утром 27 сентября. Есть погибшие и раненные.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеСтивен БиганОБСЕНагорный КарабахЕреванСШААрменияВ мире
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