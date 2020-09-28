https://ria.ru/20200928/iskandery-1577909939.html

Армения назвала условие применения "Искандеров" в Карабахе

Ереван применит "Искандеры", если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16, пока же для ликвидации турецких беспилотников достаточно... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:54

2020-09-28T18:54

2020-09-28T20:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

искандер-м

f-16

нагорный карабах

турция

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Ереван применит "Искандеры", если <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16, пока же для ликвидации турецких беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО, заявил РИА Новости посол <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в России Вардан Тоганян.Армения в 2016 году стала первым зарубежным партнером <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, получившим данный оперативно-тактический комплекс.По его словам, пока еще до этого не дошло. Посол подчеркнул, что для ликвидации турецких и азербайджанских беспилотников используются системы ПВО. "Они их сбивают, пока наши системы справляются", — сказал дипломат.Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отмечал, что Ереван может задействовать "Искандеры" при необходимости. В Баку в ответ заявили, что смогут подготовить "адекватный ответ".В Турции же подчеркивали, что не видят необходимости оправки своих военных в зону конфликта.

https://ria.ru/20200928/boy-1577901397.html

Александр Аникин Искандеры против F-16 - это слишком круто. Хотя интересно посмотреть за результатами. 63

Алексей Степанов Ты нам до лампочки... Черт американский 54

197

нагорный карабах

турция

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искандер-м, f-16, нагорный карабах, турция, армения, в мире