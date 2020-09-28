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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/immunitet-1577899270.html
Попова рассказала о формировании иммунитета к коронавирусу в Москве
Иммунитет к коронавирусу в Москве имеют 24-25% населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:46
2020-09-28T16:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Иммунитет к коронавирусу в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> имеют 24-25% населения, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Мы проводим исследования с конца июня, и мы понимаем, что иммунитет в популяции вырабатывается, в разных субъектах по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно, а в исследование попадали в основном люди, которые не болели, у которых в анамнезе болезни нет", - рассказала Попова в студии радио <a href="https://www.kp.ru/radio/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a>.В <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a>, по словам главы Роспотребнадзора, 50% популяции в исследовании имеют антитела, в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> на первом этапе исследования - в июне - 19%, на втором этапе - в сентябре - 40%."А в Москве пока чуть больше 20%, 24-25%", - отметила Попова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Попова рассказала о формировании иммунитета к коронавирусу в Москве

16:46 28.09.2020 (обновлено: 16:51 28.09.2020)
3787
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры Московского метрополитена в защитных масках
Пассажиры Московского метрополитена в защитных масках - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу в Москве имеют 24-25% населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы проводим исследования с конца июня, и мы понимаем, что иммунитет в популяции вырабатывается, в разных субъектах по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно, а в исследование попадали в основном люди, которые не болели, у которых в анамнезе болезни нет", - рассказала Попова в студии радио "Комсомольская правда".
В Калининграде, по словам главы Роспотребнадзора, 50% популяции в исследовании имеют антитела, в Ленинградской области на первом этапе исследования - в июне - 19%, на втором этапе - в сентябре - 40%.
"А в Москве пока чуть больше 20%, 24-25%", - отметила Попова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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